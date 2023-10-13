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找到了！宜蘭老婦遭槽車輾斃殘骸四散 司機獲知震驚：不知肇事
宜蘭頭城鎮青雲路二段今天清晨發生死亡車禍，1名85歲的林戴姓老婦人運動完後要吃早餐，上午5時許穿過2輛停等紅燈的化學槽車時，遭後車起步輾斃，身軀散落整個路面。董姓司機未發現輾死老婦，離開現場，警方從監視器畫面鎖定車輛，通知董男到場，他才發現輪下殘軀。
據了解，老婦住在附近，有清晨運動習慣，今天在二城國小運動完後，經過青雲路二段知名蔥油餅附近，從北向車道步行穿越馬路，到對向吃早餐；當時北向車道路口紅燈，車輛排隊停等，老婦便從2輛槽車中間穿越，燈號剛好變換，槽車起步，將老婦撞倒輾過，身軀殘骸散落路面長40公尺。
警方獲報到場後，一方面處理事故現場，另一方面尋找肇事車輛，調閱監視器畫面鎖定62歲董姓駕駛，通知他到案；董男接到通知時人已在新北貢寮，上午8時許回到現場，也極為震驚，警方勘驗董男車輛，在擋泥板上發現老婦部分殘骸。
警方對董男實施酒測，酒測值為0。董男表示，當時天色昏暗，他駕駛的是35公噸以上大型槽車，真的不知道有撞到人，並非故意肇逃；老婦家屬悲痛欲絕，經警方說明後了解案情，對事發過程並無意見，目前老婦遺體送往福園相驗，詳細肇事原因與死亡原因待進一步調查。
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