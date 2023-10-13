快訊

中共一連串會議變動有隱情 暗示習近平重大政治轉折

以巴衝突短期不會塵埃落定 以色列經濟將受重創

連胎兒也不放過！傳哈瑪斯剖開孕婦腹部 刺殺未出世嬰孩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

找到了！宜蘭老婦遭槽車輾斃殘骸四散 司機獲知震驚：不知肇事

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭頭城鎮青雲路二段今天清晨發生死亡車禍，1名85歲的林戴姓老婦運動完後要吃早餐，上午5時許穿過2輛停等紅燈的化學槽車時，遭後車起步輾斃，身軀散落整個路面。董姓司機未發現輾死老婦，離開現場，警方從監視器畫面鎖定車輛，通知董男到場，他才發現輪下殘軀。

據了解，老婦住在附近，有清晨運動習慣，今天在二城國小運動完後，經過青雲路二段知名蔥油餅附近，從北向車道步行穿越馬路，到對向吃早餐；當時北向車道路口紅燈，車輛排隊停等，老婦便從2輛槽車中間穿越，燈號剛好變換，槽車起步，將老婦撞倒輾過，身軀殘骸散落路面長40公尺。

警方獲報到場後，一方面處理事故現場，另一方面尋找肇事車輛，調閱監視器畫面鎖定62歲董姓駕駛，通知他到案；董男接到通知時人已在新北貢寮，上午8時許回到現場，也極為震驚，警方勘驗董男車輛，在擋泥板上發現老婦部分殘骸。

警方對董男實施酒測，酒測值為0。董男表示，當時天色昏暗，他駕駛的是35公噸以上大型槽車，真的不知道有撞到人，並非故意肇逃；老婦家屬悲痛欲絕，經警方說明後了解案情，對事發過程並無意見，目前老婦遺體送往福園相驗，詳細肇事原因與死亡原因待進一步調查。

肇事駕駛董男（右）撞死老婦後直接離開，警方通知他回到現場，才知道整起事件。記者陳敬丰／翻攝
肇事駕駛董男（右）撞死老婦後直接離開，警方通知他回到現場，才知道整起事件。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭頭城今天上午發生死亡車禍，老婦人遭槽車輾斃。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭頭城今天上午發生死亡車禍，老婦人遭槽車輾斃。記者陳敬丰／翻攝
老婦趁槽車停等紅燈時穿越馬路，燈號變換，槽車起步撞倒老婦，釀成悲劇。記者陳敬丰／翻攝
老婦趁槽車停等紅燈時穿越馬路，燈號變換，槽車起步撞倒老婦，釀成悲劇。記者陳敬丰／翻攝

老婦 運動 蔥油餅 肇逃

延伸閱讀

宜蘭縣清晨驚傳死亡車禍 老婦穿越2化槽車間遭輾斃

賈新興曝未來天氣5重點 11月宜蘭留意異常降雨

宜蘭百歲女人瑞樂觀下田耕種 她父親是名醫陳「雪峰」

三山國王廟宜蘭最多 客家文化節在大興振安宮熱鬧登場

相關新聞

科慕觀音廠拆防火磚 砸死2人

全球最大鈦白粉生產商美商科慕公司，今年宣布桃園觀音廠永久停止生產運作，全面關廠，昨上午廠內反應爐進行拆除作業時，三名承包...

找到了！宜蘭老婦遭槽車輾斃殘骸四散 司機獲知震驚：不知肇事

宜蘭頭城鎮青雲路二段今天清晨發生死亡車禍，1名85歲的林戴姓老婦人運動完後要吃早餐，上午5時許穿過2輛停等紅燈的化學槽車...

嘉義阿北擦撞飆罵熊貓外送員 還朝他大腿插一刀

嘉義市區昨天傍晚發生街頭持刀砍人事件，方姓熊貓外送員與68歲蕭姓男騎士發生行車糾紛，蕭男拿刀捅傷方姓外送員大腿，血流如注...

影／外國光頭男猛踹店家開幕花盆 遭逮後認這原因才大肆破壞

本月10日國慶日當天清晨2點多，台中市大甲區一間新開幕店家門口盆栽遭人惡意損毀，店家早上開店發現報警。警方追查，46歲英...

影／桃園又見行人地獄！女子走斑馬線遭撞 雙手推車頭來不及

為了擺脫台灣的「行人地獄」惡名，政府自今年6月30日起實施新法，對於車輛不禮讓行人祭出重罰，不過，桃園市桃園區國際路與慈...

影／暖東峽谷迷途14小時找到人 夫妻自嘲：今年爬山量夠了

蕭姓夫妻昨晚在基隆市暖東峽谷一帶登山迷路，打手機通報119求助，消防人員搜尋到今天上午9點多，在14小時後，終於找到人並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。