台中男瞎扯撿手機送警局會被告侵占 散布謠言判罰3千

台中王姓男子撿到手機送交警局，經警方來信通知失主已領回，他卻上臉書爆怨公社稱「自己熱心引來麻煩，失主不知感恩告你侵佔」等不實言論，謊稱自己挨告；法院認為，王張冠李戴行徑顯有造謠故意，造成瀏覽以為撿到東西送警局恐挨告而不安，依散布謠言判罰他3000元，可抗告。

經查，王男今年6月在臉書爆料公社發文稱「現在這個社會已經不容許你太過熱心主動，凡是看到路上有人掉了什麼不要撿，讓東西去給來來去去的車子壓爆壓成碎片，不然會因為自己的熱心好心引來不必要的麻煩，失主甚至不知感恩還反告你毀損侵占」並附上霧峰分局公文信封。

警方通知王到案說明，認定他散布不實內容，造成瀏覽民眾誤解及恐慌，足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法第63條第1項5款移送。

法院審理時，王男辯稱撿到手機發現有破損，因過去案例有感而發，擔心失主誤會是他用壞的，自己只是心情抒發，發文並非稱自己被告，沒有散布不實言論意圖，很抱歉用霧峰分局信封照片造成警方困擾。

法院查，王男撿到手機交給警方，並沒有遭失主提告，警方則是以公文公知王男手機已交還，王卻稱「會因為自己的熱心好心引來不必要的麻煩，失主甚至不知感恩還反告你毀損侵占」，他也明知霧峰分局公文信封只是通知他失主已領回。

法院認為，王男張冠李戴行徑，顯示他具有造謠故意，且TVBS、YAHOO、ETTODAY等媒體報導該貼文時，不約而同寫「台中1名王姓網友撿拾手機送交警方，卻收到被告通知書」，可見一斑人看到貼文都會認為王表示自己被告了，且新聞下網友也紛紛留言稱，以後看到路上東西不會撿。