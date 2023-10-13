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影／海軍女中士國道變換車道超車 後車追逼7.8公里...慘了
海軍一名女中士前天上午駕車行駛於國道10號，變換車道後超車，竟引發後方黑色轎車不滿，沿途按鳴喇叭、任意跨越槽化線且惡意逼車還閃大燈，直到女中士行駛下左營區翠華路才駛離，影片被上傳社群，國道警察和左營警方均指未接獲報案，但將約談黑車車主到案說明。
網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，只一名海軍女中士於11日6時30分，駕車行駛國道10號時，因變換車道後超車，遭後方一輛黑色轎車駕駛沿途逼車。
只見影片中黑車駕駛沿途對女中士的轎車鳴按喇叭約25秒，還任意跨越槽化線，惡意逼車還閃大燈，連女中士駕車下國道走左營區翠華路仍狂追，跟車約7.8公里。
影片被在社群釋出後，國道警察第五隊和左營警分局警方均表示，未接獲有軍方人士因跟車報案案例；左營分局警方表示，經檢視影片內容，黑車於昨左營區轉彎及變換車道未打方向燈的行為，將依據道路交通管理處罰條例第42條掣單舉發，可處600元以上1800元以下罰鍰。
國道警察表示，依據道路交通管理處罰條例第43條第1項第3、4款規定，汽車駕駛人「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等之違規行為，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；另依該條第4項規定，並吊扣該汽車牌照6個月。
警方表示，將通知黑車駕駛到案說明，以瞭解案情實況，並針對交通違規或違法情事，依法掣單舉發及追究刑事責任。
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