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嘉義阿北擦撞飆罵熊貓外送員 還朝他大腿插一刀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市區昨天傍晚發生街頭持刀砍人事件，方姓熊貓外送員與68歲蕭姓男騎士發生行車糾紛，蕭男拿刀捅傷方姓外送員大腿，血流如注，消防救護人員急救方姓外送員，送聖馬爾定醫院，警方逮捕蕭男偵辦，糾紛砍人原因調查釐清。

警方調查，昨天傍晚6點26分獲報，外送員方男在文化康樂街口，與蕭姓男騎士行車糾紛，雙方爆發衝突，方男遭刺傷左大腿，蕭男逃逸，方男留在現場，消防救護人員送聖馬爾定醫院，無生命危險。警方循線追查，晚間10點在垂楊路，查獲蕭男到案，起獲凶刀，蕭男騎未掛牌三輪電動車，經查非殘障人士，只是腳不方便，訊後全案依殺人未遂法辦。

方男說，「我直行車，阿北從巷口沒減速出來，就罵我X你娘，騎這麼快吃X，我回去跟他說，阿北轉彎車要禮讓直行車，對方不高興就叫我下車，我也沒注意他的刀子就這樣捅過來」。方男母親說，兒子被砍成重傷，今天開刀。

有人在臉書社團「嘉義綠豆大小事」貼影片說，「嘉義市文化路行車糾紛，之後阿北拿刀刺傷熊貓大哥」；網友留言「現在人是怎樣壓力有那麼大嗎」；目擊者說「那個阿北騎車亂轉彎撞到熊貓，本來熊貓可能要私了，叫阿北下來理論，結果阿北一下車就從褲子口袋拿水果刀出來了！嚇死我們了。」

嘉義市區昨天傍晚發生街頭持刀砍人事件，方姓熊貓外送員與68歲蕭姓男騎士發生行車糾紛，蕭男拿刀捅傷外送員大腿，消防救護人員將方男急救送聖馬爾定醫院，警方逮捕蕭男偵辦。記者魯永明／翻攝
嘉義市區昨天傍晚發生街頭持刀砍人事件，方姓熊貓外送員與68歲蕭姓男騎士發生行車糾紛，蕭男拿刀捅傷外送員大腿，消防救護人員將方男急救送聖馬爾定醫院，警方逮捕蕭男偵辦。記者魯永明／翻攝
嘉義市區昨天傍晚發生街頭持刀砍人事件，方姓熊貓外送員與68歲蕭姓男騎士發生行車糾紛，蕭男拿刀捅傷外送員大腿，消防救護人員將方男急救送聖馬爾定醫院，警方逮捕蕭男偵辦。記者魯永明／翻攝
嘉義市區昨天傍晚發生街頭持刀砍人事件，方姓熊貓外送員與68歲蕭姓男騎士發生行車糾紛，蕭男拿刀捅傷外送員大腿，消防救護人員將方男急救送聖馬爾定醫院，警方逮捕蕭男偵辦。記者魯永明／翻攝

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