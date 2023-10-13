影／外國光頭男猛踹店家開幕花盆 遭逮後認這原因才大肆破壞

本月10日國慶日當天清晨2點多，台中市大甲區一間新開幕店家門口盆栽遭人惡意損毀，店家早上開店發現報警。警方追查，46歲英國籍尼古拉斯男子涉嫌重大，並鎖定其白皮膚、「光頭」特徵，歷經8個多小時、過濾2千多人，男子逮捕歸案。尼古拉斯辯稱，當下因心情不好才踹壞店家盆栽。

10日早上9點多，台中市大甲區文昌街一間剛開業的咖啡店，該店家門口擺放的開業誌慶盆栽疑似遭人惡意毀壞，植栽、植土與盆栽碎片散佈滿地，現場一片狼藉。

該咖啡店王姓業者早上到店心痛不已，並將店門口監視器經過上傳至臉書社團提醒民眾注意，同時報警。

大甲警分局大甲派出所組成專案小組，經調閱監視器影像顯示，10日凌晨2點多，一名身形高大、特徵為光頭的白人男姓犯嫌，不明原因動手推倒店家放在騎樓的開幕誌慶盆栽，現場盆栽全數毀損後逕自離去，盆栽碎片、泥土與植栽散落一地。

警方依據其「光頭」特徵沿線追查，並與大甲區平安里里長周寶惜合作，歷經8小時、過濾清查2千餘人後，鎖定46歲英國籍尼古拉斯(Nicolas)男子到案說明。