影／高雄賓士駕駛撞轎車和女騎士 肇逃10分鐘落網一吹慘了

游姓男子今晨駕駛賓士車行經高雄三民區建國二路與站西路口，擦撞停等紅燈的郭姓男子轎車和王姓女子機車，致兩人受傷，游加速逃離現場，路人報警，游肇逃10分鐘被警方攔截，施以酒測達每公升0.78毫克，罪加一等，被警方上銬逮捕。

警方調查，游姓男子（32歲）今天凌晨2時45分駕駛賓士車行經三民區建國二路與站西路口時，當場擦撞停等紅燈的郭姓男子（20歲）駕駛的轎車，和王姓女子（49歲）騎乘的機車，王女當場連人帶車倒地，脊椎、雙腳擦挫傷，郭男則頸部擦挫傷。

游男肇事後，非但未下車查看，反加速逃離現場，路人見狀報警；游男肇逃約10分鐘後，被三民一警分局長明派出所警網在中山一路發現車頭被撞凹的賓士車，當場攔截。

游男被警方揪下車，警方聞到他身上濃厚酒味，經施以酒測，酒測值高達每公升0.78毫克，原來游男酒後駕車，肇逃還撞傷人；游坦承，在友人住處喝了數杯洋酒；警詢後被依公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪移送高雄地檢署偵辦。