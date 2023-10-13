聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／六旬夫妻暖東峽谷迷途 消防人員溯溪、登山找整夜未獲
蕭姓夫妻兩人昨晚在基隆市暖東峽谷一帶登山時，在山路上迷路，打手機通報119求助，消防人員上午搜尋，但由於山徑偏僻，報案人不熟悉操作，無法透過手機取得定位，到今天上午仍未找到人，持續救援中，但迷途夫妻意識尚清楚，還可通電話。
基隆市消防局昨晚7時20分獲報，一對夫妻在暖東峽谷暖西20標示牌附近爬山迷途，需要求救援。報案夫妻表示，爬山迷路偏離登山步道上不知名稜線，目前意識清楚身體無礙。
消防方人員昨晚整裝上山救援，出動各式消防車19車，人員32名、空拍機2台、義消13人。經詢問對方表示，不熟悉智慧手機及Google Map操作，無法透過手機取得定位點，但可通訊。消防局截至今天上午6時，仍持續與報案人保持通訊及搜尋中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言