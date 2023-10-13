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影／六旬夫妻暖東峽谷迷途 消防人員溯溪、登山找整夜未獲

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

蕭姓夫妻兩人昨晚在基隆市暖東峽谷一帶登山時，在山路上迷路，打手機通報119求助，消防人員上午搜尋，但由於山徑偏僻，報案人不熟悉操作，無法透過手機取得定位，到今天上午仍未找到人，持續救援中，但迷途夫妻意識尚清楚，還可通電話。

基隆市消防局昨晚7時20分獲報，一對夫妻在暖東峽谷暖西20標示牌附近爬山迷途，需要求救援。報案夫妻表示，爬山迷路偏離登山步道上不知名稜線，目前意識清楚身體無礙。

消防方人員昨晚整裝上山救援，出動各式消防車19車，人員32名、空拍機2台、義消13人。經詢問對方表示，不熟悉智慧手機及Google Map操作，無法透過手機取得定位點，但可通訊。消防局截至今天上午6時，仍持續與報案人保持通訊及搜尋中。

六旬夫妻暖東峽谷爬山迷途，昨晚到今天徹夜找仍未尋獲。記者游明煌／翻攝
六旬夫妻暖東峽谷爬山迷途，昨晚到今天徹夜找仍未尋獲。記者游明煌／翻攝
六旬夫妻暖東峽谷爬山迷途，昨晚到今天徹夜找仍未尋獲。記者游明煌／翻攝
六旬夫妻暖東峽谷爬山迷途，昨晚到今天徹夜找仍未尋獲。記者游明煌／翻攝

基隆 登山步道

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