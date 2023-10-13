影／六旬夫妻暖東峽谷迷途 消防人員溯溪、登山找整夜未獲

蕭姓夫妻兩人昨晚在基隆市暖東峽谷一帶登山時，在山路上迷路，打手機通報119求助，消防人員上午搜尋，但由於山徑偏僻，報案人不熟悉操作，無法透過手機取得定位，到今天上午仍未找到人，持續救援中，但迷途夫妻意識尚清楚，還可通電話。

基隆市消防局昨晚7時20分獲報，一對夫妻在暖東峽谷暖西20標示牌附近爬山迷途，需要求救援。報案夫妻表示，爬山迷路偏離登山步道上不知名稜線，目前意識清楚身體無礙。