【即時短評】平靜校園變決鬥場 打勝成英雄鬥狠最壞示範

基隆市某國中傳出疑似霸凌案，市政府教育處已啟動調查，這起案件衝突點在校內，卻演變成校外決鬥，兩名學生互打的過程，有如電玩遊戲場的上場決鬥，打勝的成英雄，雙方還一直繞圈圈遊走，沒打到再來一次，小小年紀耍勇鬥狠成了最壞示範，學校已啟動輔導機制。

被打的孩子已請長假，顏面受傷嚴重，只能吃流質，準備要顏面重建，讓人看了難過，怎麼會因為一句話的衝突，演變成受傷的霸凌案，全程還是嬉笑聲，助陣同學完全無視事態的嚴重性，是否可能造成永久性的傷害，頭部被球棒亂揮，被重擊後倒地不起，有何後遺症難料，恐怕是雙方學生都始料未及。

學校調查發現，兩方人馬其實並沒有多大仇恨，就只有一些言詞衝突，平時打打鬧鬧，有遠因，也有罵三字經的導火線，學校也驚訝，「小小衝突，大家都進警局」。

讓學校和警方震驚的是，同學看戲心態全程拍片，讓人想不到竟是國中生所為，心小鬼大，認為是學生英雄主義作祟，大家一起起鬨，在打鬥過程中出現很多掌聲和稱讚，事情越鬧越大，警方把涉案學生8人以群眾鬥毆全送少年法庭，盼學生能收到警惕。

少年隊說，霸凌者或被霸凌者一定都是有跡可循，建議學校、師長和孩子的溝通互動，要加強，平時就可以注意有無異狀，若有人被欺負，或有人霸凌，都可以先正向的引導、協助，第一時間介入處理，對霸凌者與被霸凌者來說，才會得到良好的機會教育，避免衝突發生了，要善後就比較困難。