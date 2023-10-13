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獨／基隆霸凌案同學扮記者觀戰拍片 竟喊：沒打到重來

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市某國中傳出疑似霸凌案，兩方學生相約在校外打鬥時，一名國中生頭部被對方球棒打中倒地不起被送醫。據了解，互相打鬥時，竟有其他2名學生持手機全程拍攝影片，全程笑聲不斷，還說「記者第一線報導」、「沒打到，重打」。

基隆市某國中傳出疑似霸凌案，兩方學生因在校內爆言詞衝突，互不相讓，後來相約下課後到附近河邊談判，其中一方有多名學生助陣，單獨赴約的一名學生被球棒打傷頭部倒地送醫。警方將涉案3國中生依少年事件處理法移送法院審理，法官審理後都責付家長帶回。

據調查，這起事件發生在上周4日，先有兩名學生在校內發生言詞衝突，互不相讓，相約下課後到校外河邊談判，雖然有同學勸阻，不要把事情擴大，但雙方還是去了，一名學生獨自前往，另一方學生有6、7名男女學生助陣。

讓學校和警方震驚的是，校外鬥毆衝突過程竟然全都被拍下，也成重要證據，據指出，現場有兩名學生持手機在拍攝影片，一男一女，男的在前方拍，女的在遠處拍，全都拍得很清楚。

據了解，影片除了可看到雙方你來我往的互毆情況，被害學生徒手抵抗手持球棒的學生，數次閃躲都沒有被球棒打到，圍看男女笑說「記者第一線報導」、「沒打到，重打」。

影片最後悲劇發生，學生被球棒猛力一擊倒地，有人嚇得大喊，「打到頭部破掉了」，拍片動作因此停止，大家似乎嚇到，才意思到「代誌大條」，作鳥獸散。

一名國中學生被人用球棒打傷頭部倒地。圖／讀者提供
一名國中學生被人用球棒打傷頭部倒地。圖／讀者提供

影片 基隆

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