新北男騎士欲上人行道失控倒地 公車行經輾過命危送醫

新北市1名60歲男子晚間10時許騎機車行經土城區頂埔國小前，左轉至對向準備騎上人行道時，疑因人行道坡度造成機車失控連人帶車傾倒，不料此時對向正好有1輛公車經過，騎士當場遭公車輾過。救護人員趕抵發現騎士已無呼吸心跳立即將他送醫，目前男子仍命危搶救中，車禍發生原因及肇責歸屬仍待警方調查。

據了解，發生事故的路口位於土城區中央路四段頂埔國小前，該路段目前正在進行捷運施工，當時男子騎經該路口時燈號正值綠燈，於是左轉欲騎上人行道，但疑因人行道有坡度導致機車失控，騎士連人帶車倒地，此時公車剛好行經該路口當場輾過騎士，公車司機見狀立即報警。