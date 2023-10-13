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科慕觀音廠拆防火磚 砸死2人

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

3名承包廠商工人以鑿子拆除反應爐防火磚時，意外造成整面磚塊崩落。記者周嘉茹／翻攝
3名承包廠商工人以鑿子拆除反應爐防火磚時，意外造成整面磚塊崩落。記者周嘉茹／翻攝
全球最大鈦白粉生產商美商科慕公司，今年宣布桃園觀音廠永久停止生產運作，全面關廠，昨上午廠內反應爐進行拆除作業時，三名承包商工人以鑿子拆除防火磚，卻意外造成整面磚塊崩落，有兩人被擊中頭部死亡，針對這起重大工安意外，檢察官將相驗釐清死因。

科慕公司近兩周進行氯化流體床反應爐內拆除作業，昨上午陳男（五十七歲）、梁男（五十八歲）及劉男（四十四歲）三名外包商工人，到場進行隔熱磚敲除工程，過程中陳男及梁男幫忙扶梯子，劉男爬上去使用電動鑿子拆除反應爐內的防火磚，未料造成整面磚塊崩落，陳男及梁男在底下當場遭磚塊擊中。

桃園市消防局獲報到場，發現陳男左小腿變形，梁男頭部撕裂傷，兩人均無呼吸心跳，送醫搶救雙雙死亡；劉男暫無生命危險。

桃園市勞動局說，北區職安中心昨天已派員前往現場調查，將就科慕是否違反職安法規定導致發生勞工死亡，追究相關責任，並勒令科慕公司就發生災害的作業場所部分停工。

美商科慕公司二○一五年掛牌上市，是全球最大鈦白粉生產商，原在桃園觀音設廠，今年七月剛公布年度第二季業績，業者卻無預警宣布自八月一日起關閉桃園觀音廠，計畫將亞洲供應交給墨西哥廠。當時關廠消息一出，近兩百六十名員工突遭解雇，引發職員不滿，勞動局事後安排調解，一度造成勞資糾紛。

科慕公司回應，今年八月一日觀音區二氧化鈦生產廠的產線已處停工狀態，在事件調查完成前，公司已暫停廠區內的反應爐除磚作業。

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