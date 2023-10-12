獨／基隆某國中傳疑似霸凌 學生遭球棒打傷頭顏面受損

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市某國中傳出疑似霸凌案，兩方學生因在校內爆言詞衝突，互不相讓，後來相約下課後到附近河邊談判，其中一方有多名學生助陣，單獨赴約的一名學生被球棒打傷頭部倒地送醫。警方將涉案3國中生依少年事件處理法移送法院審理，法官審理後都責付家長帶回。

據調查，這起事件發生在上周，先有兩名學生在校內發生言詞衝突，互不相讓，相約下課後到校外河邊談判，雖然有同學勸阻，不要把事情擴大，但雙方還是去了，一名學生獨自前往，另一方學生有多名學生助陣。

兩方學生衝突過程，還有一名學生錄影，有拍到一名學生被另一名持球棒的學生打到頭後倒下，另有5、6名學生在較遠處圍觀，只是助陣，並未動手。

警方獲報趕至現場，只剩3名學生，其他已四散。被球棒打傷頭的學生則先送醫，疑有顏面受損，其他2名學生被帶回。警方將涉案3國中生依少年事件處理法移送法院審理，法官審理後都責付家長帶回。在場助陣其他5名學生則通知到案後，另依少年事件處理法函送處理。

基隆市政府表示，受傷學生已出院靜養，家長除向警方提告外，亦提出校園霸凌申請，另家長對學校積極處理與協助表示感謝，教育處將持續協助家長了解霸凌處理程序。市府維護其後續救濟權益，並持續提供學生就學穩定及教育輔導。

校方指出，發生學生少年事件後，已由警方處理，一切均依規定通報市政府後續處理。

基隆某國中傳疑似霸凌，學生遭球棒打傷頭顏面受損。記者游明煌／攝影
基隆某國中傳疑似霸凌，學生遭球棒打傷頭顏面受損。記者游明煌／攝影

霸凌 基隆 國中生

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