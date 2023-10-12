兩車碰撞1車側翻衝對向釀5車禍 新莊環漢路追撞1死3傷

新北市新莊區重新堤外道今天下午發生5車車禍，現場1輛貨車側翻，造成貨車司機與乘客一度卡困車內。新北市消防局獲報出動人車趕抵，使用破壞器材協助兩人脫困，檢視車禍現場3人肢體輕微擦挫傷，1男傷勢嚴重送醫後宣告不治。貨車司機抽血待驗酒測，另4車駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，施姓汽車駕駛（35歲）今天下午4時許開車載同陳姓女子（26歲），一路沿著新北市新莊區重新堤外道往樹林方向行駛，途中行經重新堤外道13公里處，不慎碰撞同行方向陳男（53歲）所駕駛貨車，導致陳男與乘客顏男（53歲）人車側翻滑衝對向車道。

後方張男（45歲）所開汽車，貨車車斗擦撞同向後方隨後王男（46歲）、賴男（47歲）各自開、騎汽機車煞車不及，又從後追撞張男汽車，導致現場5車連環車禍。

新北市消防局獲報出動各式搶救車輛8輛、消防人員12人趕抵，使用破壞器材順利協助貨車駕駛陳男、乘客顏男脫困。檢視貨車駕駛陳男意識清楚、肢體多處擦挫傷，貨車乘客顏男當場沒了呼吸心跳。

另車乘客陳女、機車騎士賴男則肢體擦挫傷、意識清楚，緊急協助4人送醫急救，顏男仍因傷勢嚴重宣告不治，另陳女、賴男、陳男3名傷者則無大礙。肇事貨車司機陳男抽血待驗酒測值，其於肇事車駕駛則無酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

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