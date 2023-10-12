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高雄70老翁跌落4米深大排 左大腿骨折肋骨多處骨裂

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

今日中午1點左右高雄市杉林區一名年約70歲左右老翁，因不明原因跌落4米深的排水溝，消防隊員獲報前往救援。老翁被救出時意識清醒，但左大腿明顯變形，疑似封閉性骨折，隨即送醫治療。

高雄市杉林區消防分隊今日中午1點左右獲報，轄區內有人跌落路旁大排，抵達現場救援時發現一名年約70歲的老翁跌坐在4米深的排水溝底，意識清楚。據老翁自述，自己獨自行走在水溝旁道路，不小心跌入溝底。幸好這幾天山區雨勢趨緩，溝底僅有涓涓細流，又有路人經過發現，才沒有造成更大傷害。

救援人員隨即運用雙節梯攀爬至底部，發現老翁左側大腿明顯變形，隨即將其固定，以擔架人力運送傷者上岸，送往旗山醫院救治。旗山醫院表示老翁目前狀況穩定，但經檢查發現，老翁不僅左大腿骨折，肋骨也有5至10處骨裂，需要住院一段時間。

高雄杉林一名老翁意外跌入4米深排水溝，造成左大腿骨折，肋骨多處骨裂。圖／民眾提供
高雄杉林一名老翁意外跌入4米深排水溝，造成左大腿骨折，肋骨多處骨裂。圖／民眾提供
救援人員到場時發現老翁跌坐排水溝底，幸好意識清楚。圖／民眾提供
救援人員到場時發現老翁跌坐排水溝底，幸好意識清楚。圖／民眾提供

排水溝 骨折

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