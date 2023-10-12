聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄70老翁跌落4米深大排 左大腿骨折肋骨多處骨裂
今日中午1點左右高雄市杉林區一名年約70歲左右老翁，因不明原因跌落4米深的排水溝，消防隊員獲報前往救援。老翁被救出時意識清醒，但左大腿明顯變形，疑似封閉性骨折，隨即送醫治療。
高雄市杉林區消防分隊今日中午1點左右獲報，轄區內有人跌落路旁大排，抵達現場救援時發現一名年約70歲的老翁跌坐在4米深的排水溝底，意識清楚。據老翁自述，自己獨自行走在水溝旁道路，不小心跌入溝底。幸好這幾天山區雨勢趨緩，溝底僅有涓涓細流，又有路人經過發現，才沒有造成更大傷害。
救援人員隨即運用雙節梯攀爬至底部，發現老翁左側大腿明顯變形，隨即將其固定，以擔架人力運送傷者上岸，送往旗山醫院救治。旗山醫院表示老翁目前狀況穩定，但經檢查發現，老翁不僅左大腿骨折，肋骨也有5至10處骨裂，需要住院一段時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言