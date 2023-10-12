蘇嘉全女婿酒醉毆打計程車司機 打斷牙賠3萬5千元撤告不起訴

總統府前秘書長蘇嘉全女婿，瑞典籍喬洛濱(Robin Johansson)，今年6月4日酒醉與計程車司機因車資爆發衝突，涉打斷司機牙齒。司機拾獲喬洛濱遺落車上的手機，送往天母派出所，當日喬洛濱以手機定位尋找手機，領回遺失物，同時也被確認是打人犯嫌，遭依傷害罪嫌移送法辦。全案最終以和解撤告落幕，士林地檢署偵結，予以不起訴處分。

蘇嘉全女婿喬洛濱在台灣創業，經營香氛蠟燭公司Vana Living，引進北歐風產品，也規廣其祖國瑞典，成立半年就拿到台電千萬大單。對此，喬洛濱曾表示經營符合台灣商業法規，自創品牌專注環保和生態永續。

士林地檢署不起訴書指出，39歲喬洛濱今年6月3日晚上10時許，喝酒後從北市忠孝東路4段203號前屈臣氏前搭計程車往天母住家，卻疑似報不出詳細地址，在中山北路7段17號上，因車資爆發口角衝突，喬洛濱涉嫌徒手毆打司機左臉，導致臉部挫傷、牙齒脫落。

任姓司機挨揍後，發現喬洛濱的手機遺落在車上，便拾獲送往天母派出所，並報案稱被打。警方從領回遺失物的喬洛濱，確認他為動粗犯嫌，依傷害罪嫌送辦。

喬洛濱供稱，他喝酒醉記憶模糊，不記得有沒有打人，只記得有跟司機說載他回家會付錢，後來有發現手機不見，透過定位發現手機在天母派出所，才回到派出所領回遺失物。

全案今年9月調解，52歲任姓司機提出驗傷單，最後卻被砍價以3萬5千元達成和解，並撤回告訴。士林地檢署以傷害罪為告訴乃論罪，告訴者撤告，給予不起訴處分。

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