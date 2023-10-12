聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北6個月男嬰癱軟保母家 他無外傷送醫救回插管治療
今天下午新北市一名6個月大男嬰突然癱軟在保母家，旋即沒了生命徵象。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視男嬰身體沒有外傷、呼吸呈現瀕死狀態，趕緊協助送醫急救，所幸到院前恢復呼吸心跳，目前插管治療。警方到場初步排除保母有涉虐童，男嬰家長沒有要提告，後續將依相關規定進行兒少通報。
據了解，梁姓女子（55歲）是一名保母，今天下午2時許她在新北市三重區2樓住處客廳，對1名6個月大送托男嬰講故事。不料男嬰突然全身癱軟，旋即一動也不動沒有反應，嚇得梁女趕緊通報119派員前來協處。
新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視男嬰外觀沒有穿刺、瘀、燙傷口，聯繫新北市醫療線上指導，施予一次AED電擊，旋即協助送醫急救，所幸到院前男嬰已恢復呼吸心跳，目前留院插管治療。
事後保母向警方表示，男嬰有腦室積水、腦血腫狀況，暫時排除保母有涉及虐童，男嬰家長沒有要提告，後續將依相關規定進行兒少通報。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言