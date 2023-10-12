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新北6個月男嬰癱軟保母家 他無外傷送醫救回插管治療

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天下午新北市一名6個月大男嬰突然癱軟在保母家，旋即沒了生命徵象。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視男嬰身體沒有外傷、呼吸呈現瀕死狀態，趕緊協助送醫急救，所幸到院前恢復呼吸心跳，目前插管治療。警方到場初步排除保母有涉虐童，男嬰家長沒有要提告，後續將依相關規定進行兒少通報。

據了解，梁姓女子（55歲）是一名保母，今天下午2時許她在新北市三重區2樓住處客廳，對1名6個月大送托男嬰講故事。不料男嬰突然全身癱軟，旋即一動也不動沒有反應，嚇得梁女趕緊通報119派員前來協處。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視男嬰外觀沒有穿刺、瘀、燙傷口，聯繫新北市醫療線上指導，施予一次AED電擊，旋即協助送醫急救，所幸到院前男嬰已恢復呼吸心跳，目前留院插管治療。

事後保母向警方表示，男嬰有腦室積水、腦血腫狀況，暫時排除保母有涉及虐童，男嬰家長沒有要提告，後續將依相關規定進行兒少通報。

新北市一名6個月男嬰突然癱軟保母家，新北消防趕抵協助送醫，所幸男嬰恢復心跳留院治療。記者曾伯愷／翻攝
新北市一名6個月男嬰突然癱軟保母家，新北消防趕抵協助送醫，所幸男嬰恢復心跳留院治療。記者曾伯愷／翻攝

保母 虐童

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