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新北赤膊男酒醉半夜持刀上街 揮刀大吼還跳舞嚇壞路人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市50歲粘姓男子日前凌晨飲酒後，疑因情緒激動竟上半身赤裸持刀在馬路上大吼喧嘩，民眾發現後嚇得趕緊報警。海山警方獲報趕抵現場，發現粘男持刀在路上閒晃並不斷抖動身軀，警員上前盤查並安撫粘男情緒。粘男竟表示因習俗信仰關係所以才會拿刀至外面繞一圈，警方訊後將粘男依社維法第63條函送裁處。

從監視器畫面中發現，家住板橋的粘姓男子上月21日凌晨12時許，光著上半身從家中拿著菜刀走在懷仁街上，粘男疑似飲過酒後情緒激動，不斷在馬路上大吼大叫還扭動身軀疑似在跳舞，經過民眾見狀嚇得立即報警。

轄區海山分局埔墘派出所警員獲報立即趕抵現場，警員上前關心的詢問：「大哥，你怎麼了，你需要幫忙嗎？」但粘男激動回應：「不要這樣啦，我又沒幹嘛，你們是怎麼回事啊！」警員持續詢問；「你需要幫忙嗎？」粘男隨即大聲回應：「不用啦。」

經警方持續耐心與粘男溝通後，粘男才表示他在家中煮飯切菜，因習俗信仰關係所以才會拿刀至外面繞一圈。警方立即將粘男帶回警局並查扣菜刀，詢後依社維法第63條函請新北地院板橋簡易庭裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

粘男赤裸上身持刀(紅圈處)上街。記者黃子騰／翻攝
粘男赤裸上身持刀(紅圈處)上街。記者黃子騰／翻攝
警方耐心勸說粘男。記者黃子騰／翻攝
警方耐心勸說粘男。記者黃子騰／翻攝
粘男在馬路上疑似跳舞，警方獲報開著巡邏車到場。記者黃子騰／翻攝
粘男在馬路上疑似跳舞，警方獲報開著巡邏車到場。記者黃子騰／翻攝

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