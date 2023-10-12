新北新莊環漢路4車追撞1車側翻 釀3人輕傷1命危

新北市新莊區環漢路三段今天下午發生4車車禍，導致現場1輛貨車側翻，貨車駕駛及乘客一度卡困車內。新北市消防局獲報出動人車趕抵，使用破壞器材協助兩人脫困，檢視車禍現場3人肢體輕微擦挫傷，1男傷勢嚴重當場沒有生命徵象，緊急協助4人送醫急救1人未脫離險境。肇事駕駛酒測值待驗，事故原因則待釐清。

據了解，今天下午4時許新北市新莊區環漢路三段200號之1前發生4車車禍（1輛貨車、2輛汽車、1輛機車），造成輛貨車失控側翻，貨車駕駛陳男（53歲）與乘客顏男（53歲）一度卡困車內動彈不得。

新北市消防局獲報出動各式搶救車輛8輛、消防人員12人趕抵，經使用破壞器材順利協助陳、顏兩男脫困。檢視貨車駕駛陳男意識清楚、肢體多處擦挫傷，貨車右前座乘客顏男沒有生命徵象。

另輛肇事汽車右前座乘客陳女（25歲）肢體多處擦挫傷，機車騎士賴男（48歲）肢體擦挫傷、意識清楚，緊急協助4人送醫急救，目前顏男傷勢嚴重狀況並不樂觀。肇事駕駛酒測待驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康