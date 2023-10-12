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彰化優秀巡佐車禍卡車底身亡 肇事原因讓人扼腕

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣鹿港警分局偵查隊賴姓巡佐去年9月間騎重機上班途中在大村鄉與休旅車撞上，卡進休旅車底，傷重身亡，車禍肇事鑑定雙方均有責任，雖肇事李男說一年來一直很難過，但因雙方無法達成和解，彰化地方法院依過失致死罪，將李男判刑5月，可易科罰金。

47歲賴姓巡佐去年9月15日上午7點多騎重機從大村鄉要到鹿港警分局上班，在大村鄉中正西路280巷2弄路口，與李男駕駛的休旅車撞上，賴男卡進休旅車下方，導致肋骨斷裂、氣血胸，送醫後傷重不治。

賴姓巡佐曾在員林警分局偵查隊任偵查佐，後調鹿港警分局，並升任巡佐，從警生涯表現優異，曾破獲鹿港虐童致死案，共記大功2次，記功34次，獲1209支嘉獎，不僅工作努力積極，人緣也很好，其英年早逝，讓同事都相當惋惜。

車禍鑑定報告結果，李姓駕駛行經無號誌路口，未減速慢行、作隨時停車之準備，且未注意車前狀況，因而導致車禍發生，但賴男騎重機也有超速、左方車未暫停讓右方車先行之交通安全違失，為肇事主因，雙方均有肇事責任。

李男與賴員家屬多次調解，無法達成共識，賴男育有三名子女，子女認為肇事者李男不應把事情都推給保險公司，李男事後生活照常，蓋新房子，與其孩子快樂幸福，但他們與父親已經無法享受天倫之樂，且李男說沒有看到其父親，又說為了車上的小孩沒有緊急煞車的理由都很不合理，希望從重量刑。

李男則表示，他一年來也很難過、也有去看醫生，「他是有良心的人，不是冷血動物」，但李男認為，其有任意保險，因過失比例問題，不然保險公司應該可以理賠。

彰化地方法院安排多次調解，且當庭試行和解，因雙方對於賠償金額差距太大，導致和解不成，法官認為，難認被告毫無和解之意願，且雙方均有肇事責任，因此將李男判刑5月，全案可上訴。

鹿港警分局偵查隊賴姓巡佐去年9月間騎重機上班途中在大村鄉與休旅車撞上，卡進休旅車底，傷重身亡。圖／民眾提供
鹿港警分局偵查隊賴姓巡佐去年9月間騎重機上班途中在大村鄉與休旅車撞上，卡進休旅車底，傷重身亡。圖／民眾提供
鹿港警分局偵查隊賴姓巡佐去年9月間騎重機上班途中在大村鄉與休旅車撞上，卡進休旅車底，傷重身亡。圖／民眾提供
鹿港警分局偵查隊賴姓巡佐去年9月間騎重機上班途中在大村鄉與休旅車撞上，卡進休旅車底，傷重身亡。圖／民眾提供

休旅車 鹿港

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