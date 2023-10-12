2女騎士車禍相撞 台中民代「芒果」路過急Call救護車

今天下午2點多，綽號「芒果」的台中市議員謝志忠行經豐原區圓環東路與中陽路口，發現2位女騎士發生車禍，謝立即撥打119叫救護車，停車避免後車二次追撞。事後謝志忠將協助車禍事故過程拍照上傳，網友也留言說讚。

謝志忠表示，跑行程中遇到車禍，2台機車擦撞，人倒在路中間，先用以自身車子暫停車道，以免二次車禍，報警叫救護車。

謝志忠的助理幫忙臨時交通指揮，他前往關心躺在地上的人，安撫一下心情，謝說，「等待專業的救護人員來，交給專業的就是！」隨後謝志忠將協助車禍事故過程放到臉書，網友留言讚有愛心。