快訊

日本不再「一生懸命」了？敬業指數全球墊底 原因台灣很有感

台中詐欺犯潛逃澳洲開店吸金續行騙 中檢多管道追緝

中央社／ 台中12日電

澳洲代表處日前表示，台灣籍黃姓男子因詐欺案遭通緝，潛逃澳洲後以開設日式料理店為名，續向澳洲民眾與國人詐騙，已有數十人受害，台中地檢多年前已對黃男通緝，並透過多方管道持續追緝。

駐澳大利亞台北經濟文化辦事處昨天在官網發布新聞稿表示，1名年約34歲因涉3起詐欺案，遭通緝的台中市籍黃姓男子，經潛逃墨爾本後轉赴西澳伯斯地區藏匿。

辦事處表示，據信黃男在西澳以開設日式料理店等虛構投資案為名，並搭配媒體廣告宣傳手法取信被害人，經查已有數十人受害。

辦事處指出，研判黃男將持續採取招商吸金、換匯洗錢、加密貨幣投資案等手法，誘騙台灣、澳洲等地受害人，駐澳洲代表處已通知澳洲執法機關協助查緝。

旅居澳洲的台灣籍林姓女子向中央社記者表示，目前在臉書（Facebook）澳洲打工度假的社團中，已有多起黃男涉嫌詐騙的案件被害人發聲，並已組成自救會，提醒在澳洲的台灣民眾注意避免受騙。

黃男自民國107年間因詐欺、偽造文書、竊盜等案件，遭台中地檢署發布通緝，檢方已透過多方管道持續對黃男進行追緝。

澳洲 通緝

延伸閱讀

【重磅快評】蔡英文對莫里森的感謝包括王立強案嗎？

成蕾獲釋 港媒：為中澳關係掃除障礙

成蕾獲釋 陸國安部指其為境外提供國家秘密遭囚2年11月

Live／五人制亞洲盃資格賽 最終戰中華對決日本現場直播

相關新聞

彰化優秀巡佐車禍卡車底身亡 肇事原因讓人扼腕

彰化縣鹿港警分局偵查隊賴姓巡佐去年9月間騎重機上班途中在大村鄉與休旅車撞上，卡進休旅車底，傷重身亡，車禍肇事鑑定雙方均有...

新北新莊環漢路車禍1車翻覆 4人傷1命危新北消馳援

今天下午新北市新莊區環漢路三段發生重大車禍，現場貨車、汽車、機車3車車禍。導致貨車翻覆駕駛及乘客一度受困車內。新北市消防...

科慕觀音廠拆除防火磚「突整面崩塌」 工人遭重砸釀2死

全球最大鈦白粉生產商美商科慕公司，今年宣布桃園觀音廠永久停止生產運作，全面關廠。結果今上午廠內反應爐進行拆除作業，3名承...

2女騎士車禍相撞 台中民代「芒果」路過急Call救護車

今天下午2點多，綽號「芒果」的台中市議員謝志忠行經豐原區圓環東路與中陽路口，發現2位女騎士發生車禍，謝立即撥打119叫救...

爐渣爆炸怪手司機活活被燒死 煉鋼廠主管被起訴原因曝光

高雄小港區海光煉鋼廠去年9月20日租用空地，正處理煉鋼過程產生的廢爐渣時，林姓主管應負責指揮監督，但他疑似任由怪手司機越...

影／台中海巡隊迎接新艇 成軍典禮祈福噴水伴航

海巡署艦隊分署新造100噸級巡防艇PP-10092配賦第三(台中)海巡隊，今天下午航抵台中港海巡基地碼頭，為中部海域執勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。