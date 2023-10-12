台中詐欺犯潛逃澳洲開店吸金續行騙 中檢多管道追緝

駐澳洲代表處日前表示，台灣籍黃姓男子因詐欺案遭通緝，潛逃澳洲後以開設日式料理店為名，續向澳洲民眾與國人詐騙，已有數十人受害，台中地檢多年前已對黃男通緝，並透過多方管道持續追緝。

駐澳大利亞台北經濟文化辦事處昨天在官網發布新聞稿表示，1名年約34歲因涉3起詐欺案，遭通緝的台中市籍黃姓男子，經潛逃墨爾本後轉赴西澳伯斯地區藏匿。

辦事處表示，據信黃男在西澳以開設日式料理店等虛構投資案為名，並搭配媒體廣告宣傳手法取信被害人，經查已有數十人受害。

辦事處指出，研判黃男將持續採取招商吸金、換匯洗錢、加密貨幣投資案等手法，誘騙台灣、澳洲等地受害人，駐澳洲代表處已通知澳洲執法機關協助查緝。

旅居澳洲的台灣籍林姓女子向中央社記者表示，目前在臉書（Facebook）澳洲打工度假的社團中，已有多起黃男涉嫌詐騙的案件被害人發聲，並已組成自救會，提醒在澳洲的台灣民眾注意避免受騙。

黃男自民國107年間因詐欺、偽造文書、竊盜等案件，遭台中地檢署發布通緝，檢方已透過多方管道持續對黃男進行追緝。