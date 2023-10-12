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科慕觀音廠拆除防火磚「突整面崩塌」 工人遭重砸釀2死
全球最大鈦白粉生產商美商科慕公司，今年宣布桃園觀音廠永久停止生產運作，全面關廠。結果今上午廠內反應爐進行拆除作業，3名承包廠商工人以鑿子拆除防火磚時，意外造成整面磚塊崩落，2人被擊中頭部，當場無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。
今上午科慕公司進行拆除廠內反應爐作業，57歲陳姓男子、58歲梁姓男子及44歲劉姓男子，共3名外包廠商工人到現場進行拆除，過程中陳男及梁男幫忙扶樓梯，劉男爬上樓梯使用電動鑿子拆除反應爐內的防火磚，未料卻造成整面磚塊崩落，陳男及梁男在底下當場遭磚塊擊中頭部。
桃園市消防局接獲報案到場，發現遭崩塌磚瓦砸傷的梁男頭部有撕裂傷，陳男則左小腿變形，2人當場無呼吸心跳，救護人員立即給予急救處置送醫，但經送醫搶救後雙雙仍宣告不治；另外劉男經送醫院治療後，暫無生命危險，詳細事故原因將報請檢察官相驗調查釐清。
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