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影／台中海巡隊迎接新艇 成軍典禮祈福噴水伴航

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署艦隊分署新造100噸級巡防艇PP-10092配賦第三(台中)海巡隊，今天下午航抵台中港海巡基地碼頭，為中部海域執勤能量再添生力軍。台中海巡隊巡防艇舉行新艇成軍典禮暨祈福噴水伴航儀式，祈求新造巡防艇執行各項任務順利。

PP-10092是「籌建海巡艦艇發展計畫」中100噸級巡防艇第6艘，總噸位達319噸 ，由中信造船廠承造，採用德國MAN高速主機與螺槳推進系統，最大航速可達25節，續航力達1300浬以上，另配置吊臂式小艇1艘，必要時可配合母艇執行救生救難、近岸登檢等任務，有效提升中部海域的救生救難能量與違法查緝能力。

台中海巡隊表示，未來將靈活運用100噸級巡防艇巡邏能量，維護中部海域海洋漁業資源，並確保國人生命財產安全；如需海巡服務請立即撥打海巡署118免費報案專線，海巡署將立即前往處置，並提供必要協助。

海巡署艦隊分署新造100噸級巡防艇PP-10092配賦第三(台中)海巡隊，今天下午航抵台中港海巡基地碼頭。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署新造100噸級巡防艇PP-10092配賦第三(台中)海巡隊，今天下午航抵台中港海巡基地碼頭。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署新造100噸級巡防艇PP-10092配賦第三(台中)海巡隊，今天下午航抵台中港海巡基地碼頭。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署新造100噸級巡防艇PP-10092配賦第三(台中)海巡隊，今天下午航抵台中港海巡基地碼頭。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署新造100噸級巡防艇PP-10092配賦第三(台中)海巡隊，今天下午航抵台中港海巡基地碼頭。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署新造100噸級巡防艇PP-10092配賦第三(台中)海巡隊，今天下午航抵台中港海巡基地碼頭。圖／海巡署提供

海巡署 碼頭

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