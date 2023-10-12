快訊

蔣萬安團隊新人事！林哲宏與游適銘出任副秘、第三副市長再等等

北極羽賽／40分鐘過關 戴資穎8強就位

台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好大的風！ 台中龍井貨櫃車彎道難抵側風翻車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台61線西濱快速道路台中龍井路段今天上午發生貨櫃車翻覆意外！由許姓司機駕駛的貨櫃車疑似因港區風太大，在行經彎道時，不堪側風吹襲，疑因側風過強，當場翻覆，整輛車90度橫倒在內側車道，司機無明顯外傷，目前警方正釐清事故發生原因。

烏日警分局交通分隊分隊長劉于豪說明，今天上午10時44分，23歲許姓司機駕駛貨櫃車，沿龍井區台61線西濱快速道路北上，行經往台中港方向156K引道彎道時，疑因側風過強，致貨櫃車翻覆。許男無明顯外傷，經酒測無酒精反應。

劉于豪表示，事故發生時，外側車道仍可行駛，維持單車道通行，車流尚順暢，員警到場後封閉前方交流道匝道入口，並通知吊車前往排除，尚無阻塞情事。

警方呼籲，車輛行經彎道時應減速慢行，預作煞車準備；另大貨車若有載貨物應確實捆綁窂固，並力求均衡配重，以避免彎向時離心力造成車輛翻覆，危害用路人行車安全。

台61線台中龍井路段今天上午發生貨櫃車翻覆意外，整輛車橫倒在內側車道。圖／讀者提供
台61線台中龍井路段今天上午發生貨櫃車翻覆意外，整輛車橫倒在內側車道。圖／讀者提供
台61線台中龍井路段今天上午發生貨櫃車翻覆意外，整輛車橫倒在內側車道。圖／讀者提供
台61線台中龍井路段今天上午發生貨櫃車翻覆意外，整輛車橫倒在內側車道。圖／讀者提供

延伸閱讀

國5替代道路台62延伸宜蘭 基隆市憂未來換塞台62、翻車頻傳

國1北向泰山路段翻車 疑駕駛操作不當自撞護欄釀禍

行經板橋新興橋下突見限高警示 貨櫃車急煞釀翻車

教育部催生影片「翻車」潘文忠再道歉 坦言上架前沒看過

相關新聞

影／貢寮化學槽車翻落瞬間影像曝 司機搶救不治因超車

楊姓男子今天上午駕駛載有次氯酸鈉（漂白水）的化學槽車，在新北市貢寮台二線衝撞護欄後翻覆路旁邊坡，楊男受困在扭曲變形車頭內...

台南民宅工地傳意外 30歲工人誤觸高壓電纜線當場死亡

台南市東區崇善15街巷弄內民宅施工現場傳出意外，30歲洪姓男子工人下午1時58分在工程車吊掛屋頂鐵板時，不慎誤觸高壓電纜...

和女網友聊到變閨密？桃園婦聽信穩賺不賠…想試10萬被攔阻

桃園市八德區一名63歲姜姓婦人，日前在網路認識一名女網友，2人天天傳訊息成了閨密，結果對方稱可以幫她投資股票，姜婦便抱著...

好大的風！ 台中龍井貨櫃車彎道難抵側風翻車

台61線西濱快速道路台中龍井路段今天上午發生貨櫃車翻覆意外！由許姓司機駕駛的貨櫃車疑似因港區風太大，在行經彎道時，不堪側...

卡戒指腫！24小時助2人脫戒 新北消防：勿拖延免壞指

這個月10、11兩日分別有2人因戒子拔不出來導致手指腫脹求助消防人員，經線繩搭配泡泡水潤滑後，成功協助脫除戒指。新北市消...

彰化線西8天3機車騎士車禍奪命 警方將加強執法遏止

人口才1.7萬人的彰化縣線西鄉，10月至今，已有3名機車騎士因車禍奪命，引起縣議員賴清美關切，要求加強鄉間路口號誌改善，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。