好大的風！ 台中龍井貨櫃車彎道難抵側風翻車

台61線西濱快速道路台中龍井路段今天上午發生貨櫃車翻覆意外！由許姓司機駕駛的貨櫃車疑似因港區風太大，在行經彎道時，不堪側風吹襲，疑因側風過強，當場翻覆，整輛車90度橫倒在內側車道，司機無明顯外傷，目前警方正釐清事故發生原因。

烏日警分局交通分隊分隊長劉于豪說明，今天上午10時44分，23歲許姓司機駕駛貨櫃車，沿龍井區台61線西濱快速道路北上，行經往台中港方向156K引道彎道時，疑因側風過強，致貨櫃車翻覆。許男無明顯外傷，經酒測無酒精反應。

劉于豪表示，事故發生時，外側車道仍可行駛，維持單車道通行，車流尚順暢，員警到場後封閉前方交流道匝道入口，並通知吊車前往排除，尚無阻塞情事。