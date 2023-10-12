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卡戒指腫！24小時助2人脫戒 新北消防：勿拖延免壞指

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

這個月10、11兩日分別有2人因戒子拔不出來導致手指腫脹求助消防人員，經線繩搭配泡泡水潤滑後，成功協助脫除戒指。新北市消防局表示，民眾手指若有卡戒，導致腫脹狀況，應立即通報119協助，切勿拖延或自行處理，以免造成嚴重傷勢。

新北市消防局第二救災救護大隊表示，今年8月新北市新莊區71歲王姓婦人，一枚戴了30多年婚戒拔不出來，造成手指腫脹近兩個月，王婦雖向求助卻無法解決，只好轉向福營消防分隊求助，這月10日下午進4時許，王婦來到福營消防分隊，經消防人員使用線繩搭配泡泡水潤滑20分鐘成功脫除戒指。

沒想到隔天下午2時許，一名41歲王姓男子也因戴了10多年的婚戒拔不出來手指腫脹，痛的跑來福營消防分隊求助。消防人員同樣使用線繩纏繞，10分鐘後順利將卡戒脫除。

新北市消防局第二救災救護大隊表示，日常生活中並不少見民眾戒指卡住情況，但若不及時處理可能導致手指腫脹，嚴重甚至會手指壞死。提醒民眾，要注意避免戒指戴的太緊，若發生卡戒狀況，應立即通報119協處，勿拖延或自行處理，以免造成更嚴重傷勢。

新北市新莊區有民眾卡戒導致手指腫脹，消防員用線繩搭配泡泡水潤滑成功協助民眾脫戒。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區有民眾卡戒導致手指腫脹，消防員用線繩搭配泡泡水潤滑成功協助民眾脫戒。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區有民眾卡戒導致手指腫脹，消防員用線繩搭配泡泡水潤滑成功協助民眾脫戒。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區有民眾卡戒導致手指腫脹，消防員用線繩搭配泡泡水潤滑成功協助民眾脫戒。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區有民眾卡戒導致手指腫脹，消防員用線繩搭配泡泡水潤滑成功協助民眾脫戒。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區有民眾卡戒導致手指腫脹，消防員用線繩搭配泡泡水潤滑成功協助民眾脫戒。記者曾伯愷／翻攝

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