彰化線西8天3機車騎士車禍奪命 警方將加強執法遏止

人口才1.7萬人的彰化縣線西鄉，10月至今，已有3名機車騎士因車禍奪命，引起縣議員賴清美關切，要求加強鄉間路口號誌改善，和美警分局表示，相關肇事原因仍將釐清，但警方會加強闖紅燈及超速取締。

線西鄉昨天清晨8點9分發生的死亡車禍，依警方調查，當時，56歲黃姓男子騎機車從和線路由西往東行駛，30歲高姓男子駕駛休旅車從線東路1段由南往北行駛，雙方發生碰撞，黃當場沒有呼吸心跳，送醫不治。高男酒測值為零，黃男疑未遵守號誌，肇事原因仍將由警方進一步調查。

本月5日清晨5時37分許，當時小犬颱肆虐，彰化沿海風勢大，27歲許姓男子騎機車載著施姓友人，行經彰化縣線西鄉台17線沿海路時，撞上被強風吹到車道的廢棄床墊，兩人噴飛近20公尺，許男當場無呼吸心跳，送醫不治，施男則受輕傷。

此外，上月28日，20歲黃姓男子騎機車與57歲開車的周姓男子，在線西鄉和樂路與沿海路2巷發生碰撞，黃男送醫急救，10月4日仍告不治身亡。

對於線西鄉在短短8天，就有3名機車騎士車禍身亡，縣議員賴清美十分痛心，除呼籲用路人遵守交通規則外，也要求縣府加強鄉間路口號誌改善，才能避免憾事一再發生。