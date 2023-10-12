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直播主「天峰」出警局遭嗆無照 因這動作警察未開單

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮外號「天峰」直播主今天凌晨因債務糾紛發生爭執，為免爭執擴大，警方上前勸阻其行為，「天峰」要離開時，牽著機車離去，對方一度怒喊「無照駕駛」，更批評警方吃案沒開單。對此，警方今天早上出面解釋，車輛停放於私人土地，沒有發動引擎的駕駛行為，不屬於無照駕駛的違規態樣。

「天峰」今晨到新竹市唱歌，遇到債主攔截「有錢唱KTV，沒有錢還錢」，要「天峰」還錢，過程中兩人發生爭執，債主也拿手機全程直播，為避免爭執擴大，警方上前勸阻其行為。「天峰」戴上安全帽，人也坐在機車上，債主看見後，直喊「他無照駕駛，旁邊警察怎麼不開單？」

「天峰」隨後下車，全程牽著機車離開，此舉讓債主非常氣憤，在臉書爆料公社爆料，「警方吃案，無照居然現場不開單」，還讓他可以離開。有網友留言「應該要等他發動騎到馬路上，再檢舉」、「等等就會說非現行犯」。

對此，新竹市警察局文華派出所所長吳俊明說明，警方接獲報案立即派員到場，經了解雙方係因債務糾紛發生爭執。惟其中一名當事人持續無故以手機攝影跟追他人，為免爭執擴大，警方上前勸阻其行為。另因係爭車輛停放於私人土地，而無發動引擎的駕駛行為，非屬無照駕駛的違規態樣。

「天峰」要離開時，牽著機車離去，對方一度怒喊「無照駕駛」，更批評警方吃案沒開單。圖／翻攝自臉書影片
「天峰」要離開時，牽著機車離去，對方一度怒喊「無照駕駛」，更批評警方吃案沒開單。圖／翻攝自臉書影片

直播主 爆料公社

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