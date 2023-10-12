直播主「天峰」出警局遭嗆無照 因這動作警察未開單

新竹縣竹東鎮外號「天峰」直播主今天凌晨因債務糾紛發生爭執，為免爭執擴大，警方上前勸阻其行為，「天峰」要離開時，牽著機車離去，對方一度怒喊「無照駕駛」，更批評警方吃案沒開單。對此，警方今天早上出面解釋，車輛停放於私人土地，沒有發動引擎的駕駛行為，不屬於無照駕駛的違規態樣。

「天峰」今晨到新竹市唱歌，遇到債主攔截「有錢唱KTV，沒有錢還錢」，要「天峰」還錢，過程中兩人發生爭執，債主也拿手機全程直播，為避免爭執擴大，警方上前勸阻其行為。「天峰」戴上安全帽，人也坐在機車上，債主看見後，直喊「他無照駕駛，旁邊警察怎麼不開單？」

「天峰」隨後下車，全程牽著機車離開，此舉讓債主非常氣憤，在臉書爆料公社爆料，「警方吃案，無照居然現場不開單」，還讓他可以離開。有網友留言「應該要等他發動騎到馬路上，再檢舉」、「等等就會說非現行犯」。