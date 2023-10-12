台南鹽埕、灣裡所2所長交接 分局長期許拚治安、交通
台南市警六分局今天舉行鹽埕所及灣裡所2位所長交接布達典禮，原任鹽埕所所長徐銘顁調升市警四分局警務員，職缺由市警四分局華平所所長高世賢接任；原任灣裡所所長黃啟彰調升新營分局警務員，職缺則由金華所副所長劉東益接任。
市警六分局新任鹽埕所所長高世賢、灣裡所所長劉東益上任，由分局長許敏能分別主持交接儀式，並邀請警友會主任、地方民代、里長、義警分隊、巡守隊及警察志工等人到場觀禮。
許敏能表示，卸任徐、黃兩所長任職期間，工作認真，積極負責，對轄內的治安與交通的貢獻，深受肯定。
他也期許新任所長就任後，能發揮所長，為推動轄區治安維護工作而努力，並積極與各相關單位密切配合、互動，持續推動治安、交通及為民服務工作，營造安居樂業宜居城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言