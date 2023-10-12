台南鹽埕、灣裡所2所長交接 分局長期許拚治安、交通

台南市警六分局今天舉行鹽埕所及灣裡所2位所長交接布達典禮，原任鹽埕所所長徐銘顁調升市警四分局警務員，職缺由市警四分局華平所所長高世賢接任；原任灣裡所所長黃啟彰調升新營分局警務員，職缺則由金華所副所長劉東益接任。

市警六分局新任鹽埕所所長高世賢、灣裡所所長劉東益上任，由分局長許敏能分別主持交接儀式，並邀請警友會主任、地方民代、里長、義警分隊、巡守隊及警察志工等人到場觀禮。

許敏能表示，卸任徐、黃兩所長任職期間，工作認真，積極負責，對轄內的治安與交通的貢獻，深受肯定。