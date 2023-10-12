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影／貢寮台2線漂白水化學槽車翻覆邊坡 司機OHCA送醫搶救

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市貢寮區台二線102.2公里處，今天上午10時44分，有一輛載有次氯酸鈉（漂白水）的化學槽車，不明原因衝撞路邊護欄後翻覆路旁邊坡。消防人員將受困駕駛救出，目前OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救中。

消防局獲報，現場一名駕駛受困，男性約50多歲，到場後破壞車體協脫困，經查裝載的為次氯酸鈉（漂白水），出動貢寮、雙溪、瑞芳、秀峰、德音、雪山、土城分隊及第六大隊，24車40人。

瑞芳警分局表示，翻覆為曳引車附掛化學槽罐車，沿台2線由基隆往宜蘭方向行駛，行經肇事地點，不明原因衝撞路邊護欄後翻覆在路旁邊坡，車輛散落物占據基隆往宜蘭方向車道，目前單線管制雙向通行。

貢寮台2線102K載漂白水化學槽車翻覆，駕駛OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝
貢寮台2線102K載漂白水化學槽車翻覆，駕駛OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝
貢寮台2線102K載漂白水化學槽車翻覆，駕駛OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝
貢寮台2線102K載漂白水化學槽車翻覆，駕駛OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝
貢寮台2線102K載漂白水化學槽車翻覆，駕駛OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝
貢寮台2線102K載漂白水化學槽車翻覆，駕駛OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝
貢寮台2線102K載漂白水化學槽車翻覆，駕駛OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝
貢寮台2線102K載漂白水化學槽車翻覆，駕駛OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝

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