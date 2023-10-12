影／塞...4聯結車與2小貨車追撞 國1湖口段紫爆回堵5公里

國道1號88公里南向新竹湖口路段，今天上午11時許發生連環車禍。4輛聯結車與2輛小貨車不明原因在中線車道追撞，占用中、內2線車道，國道警方也趕忙在場戒護，但由於車體較重，截至中午12點仍在排除事故，目前該路段已嚴重回堵5公里，詳細車禍原因，仍待警方進一步釐清。

據悉，整起車禍是4台聯結車與2台小貨車在中線車道，疑似未保持安全距離發生追撞，由於事故占用內、中線車道，該路段也出現時速低於10公里的「紫爆」，車流約回堵5公里。國道警方指出，該起事故未造成任何人員受傷，僅是追撞造成車損，但因車體較大、難以移動，目前仍在排除事故中，提醒用路人注意。 國道1號88公里南向新竹湖口路段，今天上午11時許發生連環車禍。圖／取自高公局1968APP