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萬華角頭插旗鑽石大樓月入百萬！22歲應召女當小老婆...收入給她管

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市萬華區康定路著名的「情色大樓」鑽石大樓，以一樓一鳳、低價、年輕外籍女子敢玩為特色，吸引眾多嫖客上門，成為轄區治安熱點，附近住戶苦不堪言。北市警方蒐證報請檢察官指揮偵辦，昨天晚上動員逾80名警力查緝，帶回55人，並逮捕應召站主嫌、萬華地方角頭陳姓男子，陳男當時跟越南籍女友在家，赫見警方上門2人拔腿就跑，仍遭警壓制逮捕。

據了解，陳男（33歲）是頭北厝幫出身，後來改投靠華西街幫，約兩前聞到鑽石大樓一樓一鳳商機，自立門戶「插旗」，在大樓內承租約50個房間經營，為了防止嫖客鬧事、偷錢或不給錢，還會教唆小弟動手毆打報復；7月底曾爆出跟竹聯幫明仁會新店分會長發生衝突。

轄區萬華警方加強蒐證，報請台北地檢署指揮偵辦，昨天晚上11點多萬華警分局協同北市刑大、移民署台北市專勤隊、憲兵隊、捷運警察隊等單位逾80人前往鑽石大樓查緝，帶回55人，經清查有44人涉不法，包括26名越南籍應召女、1名印尼籍應召女、4名台籍應召女、5名嫖客、7名現場負責人以及主嫌陳男；外籍女子逾10人逾期居留。本次鑽石大樓掃黃查獲44人，是近年北市警方最大場面。

據了解，警方敲門逮人時，不少房間內還有嫖客跟應召女在「激戰」，全被帶回派出所偵詢；警方在鑽石大樓查緝時，同步持票至環河南路某公寓逮捕應召站業者陳男，當時他跟越南籍女友在屋內看電視，看到6名警察登門瞬間向後轉，欲從後門巷子逃逸，但2人立刻被員警壓制逮捕。

據悉，該名越南籍女子也是逾期居留，年僅22歲，曾是應召女子負責接客，後來因姿色頗佳被陳男看上包養成「小老婆」，陳男在應召站的收入都交由她管理，警方也在她包包內查獲現金36萬元。

據了解，陳男經營的鑽石大樓應召站，小姐一次服務收取1500元至2000元，而陳男會抽700元當作佣金；小姐日均接客10名，若以10名小姐計算，陳男光是佣金月入就可破百萬。

萬華區康定路上的鑽石大樓有多名女子涉嫌從事色情行業，昨天深夜遭北市警方查緝，共55人被帶回。記者翁至成／翻攝
萬華區康定路上的鑽石大樓有多名女子涉嫌從事色情行業，昨天深夜遭北市警方查緝，共55人被帶回。記者翁至成／翻攝
萬華區康定路上的鑽石大樓有多名女子涉嫌從事色情行業，昨天深夜遭北市警方查緝，共55人被帶回。記者翁至成／翻攝
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萬華區康定路上的鑽石大樓有多名女子涉嫌從事色情行業，昨天深夜遭北市警方查緝，共55人被帶回。記者翁至成／翻攝
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