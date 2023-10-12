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影／國10東向10.1K仁武段轎車燒成火球 男駕駛幸運逃出
國道10號東向10.1公里仁武路段，今天上午10時20分許，李姓男子駕駛轎車行經該處時，因不明原因引擎室起火燃燒，他趕緊將車停靠路肩，逃出車外通報警消協助，雖然火勢猛烈直竄天際，但消防員於10時34分撲滅，沒有影響該處行車能見度，也沒有造成回堵現象。
「上路前應做車況檢查！」國道公路警察局指出，確切起火原因尚未查明，這起火燒車意外於上午10時53分排除故障車，後續有待消防局火調科進行鑑定。
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