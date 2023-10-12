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彰化縣員林私人宗祠朝聖宮起火 市區居民緊張

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市朝聖宮今天上午8點多發生火警，彰化縣消防局第二大隊出動搶救，火勢在半小時後撲滅，幸未有人員受困，不過也引發附近居民虛驚一場，火災原因調查中。

朝聖宮今天上午8時10分通報火警，只見濃煙竄出，消防局第二大隊與員林等三分隊出動3分隊共11輛各式消防車、消防員及義消共30人搶救，火災發生地點在二樓，宮廟人員也即時拿著水管救火，火勢在半小時後撲滅。

初步清查，起火點在二樓黃氏祭祀宗祠，燃燒樓地板面積約15平方公尺，火災原因調查中。

員林市朝聖宮今天上午8點多發生火警，火勢在半小時後撲滅，幸未有人員受困，不過也引發附近居民虛驚一場。圖／民眾提供
員林市朝聖宮今天上午8點多發生火警，火勢在半小時後撲滅，幸未有人員受困，不過也引發附近居民虛驚一場。圖／民眾提供
員林市朝聖宮今天上午8點多發生火警，火勢在半小時後撲滅，幸未有人員受困，不過也引發附近居民虛驚一場。圖／民眾提供
員林市朝聖宮今天上午8點多發生火警，火勢在半小時後撲滅，幸未有人員受困，不過也引發附近居民虛驚一場。圖／民眾提供

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