8旬翁竹圍漁港散步忘了住哪 警靠「愛的手鍊」找到家人
桃園市大園區一名82歲余姓老翁，昨下午到竹圍漁港散步，要回家時卻忘了自己家地址，無法搭乘計程車，在路上不停徘徊，民眾發現後報警求助，員警利用老翁手上的「愛的手鍊」查出身分，順利找到家屬將老翁接回家。
大園警分局昨下午接獲民眾報案，一名老翁在竹圍漁港內不停徘徊疑似迷路，請警方協助。警方到場發現老翁神情疲憊呆坐在小吃店裡，員警上前關懷詢問，但因老翁有失智情形，不記得自己的年籍資料，員警見他精神不繼，便先將人帶回派出所休息。
員警隨後在老翁的手腕發現一條愛的手鍊，上面刻有老翁的姓名及一組手機號碼，員警利用該組號碼聯繫上老翁的兒子，請他來派出所接人，老翁兒子趕到派出所看見爸爸平安無事，總算鬆了一口氣，不斷向員警道謝。
老翁兒子表示，爸爸年紀大有輕微失智情形，偶爾會趁家人上班時自己出門散步，但都是在住家附近走走，沒想到這次竟然會獨自搭車到竹圍漁港，幸好有員警的熱心幫忙，才能讓爸爸平安回到家。
許多人常擔心家中失智長輩出門忘了回家的路，對此家人可申請「愛的手鍊」預防走失。以桃園市為例，若有走失之虞的長輩，家人可備妥申請書、使用人身分證或3個月內戶籍謄本影本、醫師診斷證明書或警察局走失紀錄影本，即可到桃園市區公所審核申請資格並發放，讓家人及長輩都多一分安心及保障。
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