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公司負責人受託銷毀過季名牌眼鏡卻獨吞轉賣 被廠商逮到GG了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北市有立可環境科技公司陳姓負責人3年前受託銷毀過季JINS品牌5萬3千餘支眼鏡，卻獨吞這批貨，向台灣睛姿公司請款6萬餘元，隨即以每支百餘元起跳的價格兜售，輾轉遭JINS員工購得2支確認，報警循線追查到陳男。桃園地檢署偵查終結，將他依侵占、詐欺等罪嫌起訴。

起訴指出，53歲陳姓男子經營環境科技公司，2020年10月23日受台灣睛姿公司委託銷毀過季的時尚品牌JINS眼鏡約5萬餘支共496箱貨品，4天後在清運報告書上不實登載，完成時間為2020年10月27日，過程說明則敘明載運清除、噴漆毀損外觀等事項，並以此向台灣睛姿公司請款6萬3千元。

陳男將這批該銷毀的名牌過季眼鏡據為己有後，再以每支100至200元不等價格，將其中40箱出售給不知情的王男，又輾轉賣給李女，後經台灣睛姿公司李姓員工於2021年1月12日在臉書直播購物時發現公司商品，於是向李女購買JINS眼鏡4支，對照貨號發現竟是已經被銷毀的商品，於是報警提告，循線向上追查。

檢方開庭時，王姓男子證稱，他再桃園市八德區某倉庫，以3萬元的價格向陳男購入未銷毀的JINS眼鏡40箱，同年12月中才以每支約100元的價格出售，其中12箱轉售給李姓女子；李女也證稱，她取得這12箱JINS眼鏡之後，自2020年12月中旬至2021年2月間，先後在臉書直播節目中叫賣，沒想到會是贓物。

新北市陳姓男子受託銷毀名牌JINS眼鏡5萬餘支，卻侵吞轉售，遭台灣睛姿公司員工網拍發現報警，桃園地檢署日前偵查終結，將陳男依侵占、詐欺等罪起訴。記者陳恩惠／攝影
新北市陳姓男子受託銷毀名牌JINS眼鏡5萬餘支，卻侵吞轉售，遭台灣睛姿公司員工網拍發現報警，桃園地檢署日前偵查終結，將陳男依侵占、詐欺等罪起訴。記者陳恩惠／攝影

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