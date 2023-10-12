公司負責人受託銷毀過季名牌眼鏡卻獨吞轉賣 被廠商逮到GG了

新北市有立可環境科技公司陳姓負責人3年前受託銷毀過季JINS品牌5萬3千餘支眼鏡，卻獨吞這批貨，向台灣睛姿公司請款6萬餘元，隨即以每支百餘元起跳的價格兜售，輾轉遭JINS員工購得2支確認，報警循線追查到陳男。桃園地檢署偵查終結，將他依侵占、詐欺等罪嫌起訴。

起訴指出，53歲陳姓男子經營環境科技公司，2020年10月23日受台灣睛姿公司委託銷毀過季的時尚品牌JINS眼鏡約5萬餘支共496箱貨品，4天後在清運報告書上不實登載，完成時間為2020年10月27日，過程說明則敘明載運清除、噴漆毀損外觀等事項，並以此向台灣睛姿公司請款6萬3千元。

陳男將這批該銷毀的名牌過季眼鏡據為己有後，再以每支100至200元不等價格，將其中40箱出售給不知情的王男，又輾轉賣給李女，後經台灣睛姿公司李姓員工於2021年1月12日在臉書直播購物時發現公司商品，於是向李女購買JINS眼鏡4支，對照貨號發現竟是已經被銷毀的商品，於是報警提告，循線向上追查。