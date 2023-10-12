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深夜助跑持球棒砸車 監視器拍下「員林惡煞」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市光明街昨天深夜發生一名男子持棒球棒砸白色自小客車，把自小客車的車身和後照鏡等都砸毀，警方已鎖定特定犯嫌追查中。

昨天凌晨1點在員林市光明街一家服飾店前，一名穿紅衣男子持棒球棒突衝向停在前方的白色小客車，以球棒猛敲小客車，把車身和後照鏡等都敲壞，被害人已向警方報案，被砸的車子平常是車主的兒子在開，警方已鎖定特定犯嫌追查中。

警方表示，該男子的行為已觸犯刑法第354條毀損器物罪，可處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

員林市光明街昨天深夜發生一名男子持棒球棒砸白色自小客車，警方已鎖定特定犯嫌追查中。圖／民眾提供
員林市光明街昨天深夜發生一名男子持棒球棒砸白色自小客車，警方已鎖定特定犯嫌追查中。圖／民眾提供
員林市光明街昨天深夜發生一名男子持棒球棒砸白色自小客車，警方已鎖定特定犯嫌追查中。圖／民眾提供
員林市光明街昨天深夜發生一名男子持棒球棒砸白色自小客車，警方已鎖定特定犯嫌追查中。圖／民眾提供

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