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「沒你幫忙可能就難產了」 新北孕婦羊水破...夫貼文謝警開道

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止分局交通分隊吳姓警員昨天上午在大同路執行交管勤務時，突然有1輛計程車停在吳員身旁，車上陳姓男乘客焦急的向警方表示太太羊水破裂即將生產，但因逢交通尖峰時段希望警方幫忙開道，吳員立即鳴笛一路引導計程車，在3分鐘內就到醫院，孕婦也順利生產，男子事後也在臉書貼文向員警表達感謝。

汐止警分局表示，交通分隊吳姓警員昨天上午8時50分許，於汐止區大同路2段與禮門街口執行交整勤務，當時正要結束勤務返回分局時，突然有1輛計程車駛近，隨後車上的男乘客搖下車窗神情緊張的向吳姓警員表示，懷孕的太太破羊水劇烈陣痛即將生產，但因當時正值交通尖峰時刻車流壅擠，請求警方幫忙引導至汐止國泰醫院就醫。

吳姓警員立即騎警用機車在計程車前開道，並一路開啟警報器鳴笛提醒其他用路人注意路況，短短3分鐘就引導計程車抵達醫院。所幸待產孕婦順利生產母女均安。因吳姓警員在引導計程車到院後就離開，陳姓男子當時來不及留下警員資訊，於是在臉書社團「汐止集團」貼文向警員表達感謝：「感謝半路遇到幫我開路警察，非常感謝你，母女均安，沒有你的幫忙可能就難產了。」

陳姓男子在臉書汐止集團貼文向警員致謝。圖／擷取自臉書社團「汐止集團」
陳姓男子在臉書汐止集團貼文向警員致謝。圖／擷取自臉書社團「汐止集團」
吳姓警員騎警用機車在前方開道。記者黃子騰／翻攝
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