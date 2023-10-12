門未關好半路掉落死病豬雞 苗栗收運車司機恐吃10萬重罰

苗栗縣死廢畜禽均委由養豬協會送往雲林處理，未料昨有收運死廢畜禽車輛，在運輸途經銅鑼鄉中興工業區北區道路時，不慎掉落死豬、死雞，引發爭議；縣府農業處長陳樹義今上午表示，實在太離譜！將依動物傳染病防治條例裁處，最高可重罰10萬元。

由於縣府計畫在銅鑼興建畜牧循環資源利用研究中心，遭到地方反對，縣府持續溝通，化解鄉親疑慮之際，卻發生病死豬、雞運輸過程中掉落銅鑼街頭，地方議論紛紛，甚至有陰謀論，直指這是地方未來噩夢，堅決反對設置。

陳樹義表示，為避免死廢畜禽隨意棄置造成環境污染，並解決縣內禽畜糞、死廢畜禽及其他農業廢棄物去化問題，縣府爭取農業部補助，要在銅鑼鄉設置苗栗縣畜牧循環資源利用研究中心，規畫將畜牧廢棄物集中處理，避免長途運輸造成二次污染。

他說， 據司機表示是側門未確實關好釀禍，應該是疏失，沒有陰謀也不是惡作劇，但全台也從未發生類似事件，這實在太離譜！依動物傳染病防治條例可裁處2至10萬元，該案件將移交動防所視情節裁處，該重罰就重罰。

農業處也強調，研究中心主要處理禽畜糞及死廢畜禽，禽畜糞預計利用厭氧發酵方式處理，過程將產生沼氣進行發電，殺菌處理後的消化液可作液肥，固態經堆肥後製成肥料；死廢畜禽採生物處理機醱酵處理，最後產生出肥料。

且研究中心的原料運輸是採密閉式運輸車，也有糞尿水及血水收集系統，運輸過程絕對不會有造成環境污染的疑慮，廠區將規畫污染防治設備、消毒措施、異味防治、完善的廢污水處理方式，避免異味逸散出場外，各個環節均嚴密把關，民眾可以放心。