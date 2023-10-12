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國1北向泰山路段翻車 疑駕駛操作不當自撞護欄釀禍
趙姓女子昨天深夜開車行經國道1號高速公路北向泰山路段，疑因操作不當失控自撞內側護欄旋即翻覆，趙女自行爬出車外求援。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視趙女沒有受傷、沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，趙姓女子（32歲）昨天晚上10時50分左右，獨自開車沿著國道一號高速公路往北方向行駛，途中行經北向35.2公里泰山路段，疑因操作不當導致車輛失控自撞內側護欄，人車翻覆橫移兩個車道上，趙女自行爬出車外求援。
新北市消防局、國道警方獲報出動人車趕抵，檢視趙女沒有受傷、沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，仍待後續國道警方調查後才能釐清。
國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。
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