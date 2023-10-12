58歲女登山客東郡大山高山症 空勤直升機虛飄觸地救人

一名58歲女登山客今天在南投縣東郡大山出現高山症，身體不適求援，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊派黑鷹直升機救援，將婦人載回地面，再由消防人員後送婦人到醫院治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲任務，一名58歲女登山客疑似高山症身體不適，在東郡大山北鞍營地待援，向地方消防局申請直升機救援。

空中勤務總隊派出編號NA-705黑鷹直升機，包括飛行組員正駕駛 楊中凱、副駕駛 陶金鈺，機工長 王健雄、曾元宏及消防署特搜隊隊員 黃柏蒼、李承勳出勤。