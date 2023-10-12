快訊

12星座最適合旅遊地點？雙子紐約、處女日本…「這星座」建議國旅就好

2023兩岸和平調查 59.5%盼「維持現狀」達新高點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「神激動」 打詐隊女警官白沙屯媽祖前激動照網傳爆紅

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，7日史上頭一次，來嘉義市區贊境，未按既定路線，突然三進三出衝進市警局駐駕，讓擔任主持人的打詐嘉義市隊秘書、市警局秘書林婉婷警官，大為感動，神情激動，有網友將她手拿麥克風，在大批信眾簇擁下，聲嘶力竭激動照貼上網，網友轉傳爆紅。

「這位女警官會不會嘉義被各大廟宇指名請求，出勤為民服務？退休後還直接被延攬呀？」「聲嘶力竭！紅了」，還有網友說，「在白沙屯媽祖前爆紅了」，還有人對這位女警官好奇？「她是誰？」

7日「粉紅超跑」原訂上午11點到嘉市府駐駕，市長黃敏惠及來賓隆重準備接駕，成千上萬信眾香燈腳，追隨媽祖鑾轎前行，行進過程有時不按即定路線，突三進三出衝進市警局駐駕，局長率員警行禮，廟方直播畫面拍到市警局秘書林婉婷警官，感動激動神情。

林婉婷是嘉市警局首位女性副所長，調警局擔任秘書，在警局許多場合擔任主持人，她說，為宣導打詐，市警局組「打詐神隊友」、「大白熊打詐大使」、「打詐嘉市隊」，她未參與廟會遶境，得知「粉紅超跑」魅力，原利用繞境在警局前舉牌宣導打詐。

沒想到，白沙屯媽祖神轎會三進三出，衝進市警局駐駕，讓她喜出望外，「粉紅超跑神來！」讓她既驚又喜！感謝網友傳這張「神激動」的照片，藉媽祖加持，為打詐宣導，維護治安、保障人民安全。

白沙屯媽祖7日來嘉義市贊境，突然衝進市警局駐駕，有網友將擔任主持人的嘉義市隊秘書、市警局秘書林婉婷激動照貼上網，網友轉傳爆紅。記者魯永明／翻攝
白沙屯媽祖7日來嘉義市贊境，突然衝進市警局駐駕，有網友將擔任主持人的嘉義市隊秘書、市警局秘書林婉婷激動照貼上網，網友轉傳爆紅。記者魯永明／翻攝

白沙屯媽祖

延伸閱讀

浩天宮「大庄媽」今晚駐駕西螺福興宮 明早7點起駕

白沙屯媽祖到雲林台西 鑾轎突停逾5分鐘為遲緩兒賜福

影／「粉紅超跑」白沙屯媽祖抵嘉縣！新港湧3萬信眾跪地鑽轎腳綿延數里

「神明的叮嚀要聽！」 南警與寺廟組宮廟打詐隊反詐騙

相關新聞

8旬翁竹圍漁港散步忘了住哪 警靠「愛的手鍊」找到家人

桃園市大園區一名82歲余姓老翁，昨下午到竹圍漁港散步，要回家時卻忘了自己家地址，無法搭乘計程車，在路上不停徘徊，民眾發現...

公司負責人受託銷毀過季名牌眼鏡卻獨吞轉賣 被廠商逮到GG了

新北市有立可環境科技公司陳姓負責人3年前受託銷毀過季JINS品牌5萬3千餘支眼鏡，卻獨吞這批貨，向台灣睛姿公司請款6萬餘...

深夜助跑持球棒砸車 監視器拍下「員林惡煞」

彰化縣員林市光明街昨天深夜發生一名男子持棒球棒砸白色自小客車，把自小客車的車身和後照鏡等都砸毀，警方已鎖定特定犯嫌追查中...

「東三幫」拉下豆干厝獨霸 揭鑽石大樓極樂背後黑白角力

談到極樂台北，位於萬華康定路的「鑽石大樓」絕對占有一席之地，打著消費低廉、八國聯軍名號，儘管警方多次掃蕩，當地應召站、樓鳳、賣淫產業還是春風吹又生，更引來在地、外來勢力間的地盤爭奪戰，從早年的龍山寺口、華西街幫、三重豆干厝等都有意染指，而前身為華西街幫東三會的東三幫，最終擠下豆干厝，成為鑽石大樓最大圍事勢力，警方收規費傳言不斷，黑白之間持續上演鬥智鬥法戲碼，記者獨家直擊大樓周邊鶯鶯燕燕攬客的生態圈，一窺鑽石大樓的神秘面紗…

「沒你幫忙可能就難產了」 新北孕婦羊水破...夫貼文謝警開道

新北市汐止分局交通分隊吳姓警員昨天上午在大同路執行交管勤務時，突然有1輛計程車停在吳員身旁，車上陳姓男乘客焦急的向警方表...

門未關好半路掉落死病豬雞 苗栗收運車司機恐吃10萬重罰

苗栗縣死廢畜禽均委由養豬協會送往雲林處理，未料昨有收運死廢畜禽車輛，在運輸途經銅鑼鄉中興工業區北區道路時，不慎掉落死豬、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。