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「神激動」 打詐隊女警官白沙屯媽祖前激動照網傳爆紅
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，7日史上頭一次，來嘉義市區贊境，未按既定路線，突然三進三出衝進市警局駐駕，讓擔任主持人的打詐嘉義市隊秘書、市警局秘書林婉婷警官，大為感動，神情激動，有網友將她手拿麥克風，在大批信眾簇擁下，聲嘶力竭激動照貼上網，網友轉傳爆紅。
「這位女警官會不會嘉義被各大廟宇指名請求，出勤為民服務？退休後還直接被延攬呀？」「聲嘶力竭！紅了」，還有網友說，「在白沙屯媽祖前爆紅了」，還有人對這位女警官好奇？「她是誰？」
7日「粉紅超跑」原訂上午11點到嘉市府駐駕，市長黃敏惠及來賓隆重準備接駕，成千上萬信眾香燈腳，追隨媽祖鑾轎前行，行進過程有時不按即定路線，突三進三出衝進市警局駐駕，局長率員警行禮，廟方直播畫面拍到市警局秘書林婉婷警官，感動激動神情。
林婉婷是嘉市警局首位女性副所長，調警局擔任秘書，在警局許多場合擔任主持人，她說，為宣導打詐，市警局組「打詐神隊友」、「大白熊打詐大使」、「打詐嘉市隊」，她未參與廟會遶境，得知「粉紅超跑」魅力，原利用繞境在警局前舉牌宣導打詐。
沒想到，白沙屯媽祖神轎會三進三出，衝進市警局駐駕，讓她喜出望外，「粉紅超跑神來！」讓她既驚又喜！感謝網友傳這張「神激動」的照片，藉媽祖加持，為打詐宣導，維護治安、保障人民安全。
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