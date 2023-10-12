印尼籍失聯移工藏躲14年 因捷運站口躲雨等友接送被逮

失聯14年的印尼籍移工羅女這個月8日晚上訪友後，站在新北市蘆洲區徐匯中學捷運站等友開車接送回租處，蘆洲警方巡邏經過趨前盤查，赫見是失聯移工將她帶回派出所內偵辦，警詢後依法解送移民署專勤隊收容。

據了解，印尼籍羅姓女子（43歲）2009年持工作簽證抵台，旋即由仲介帶往宜蘭擔任看護工作，羅女沒日沒夜工作卻不時遭雇主施暴，兩個月後某日她趁著夜深人靜，帶著來台時隨身行李偷偷逃離。羅女失聯後靠著同鄉接濟四處躲藏，最後落腳新北市板橋在各大醫院擔任臨時清潔、看護工作，沒想到這一躲就過了14年。

這個月8日她到新北市蘆洲區找同鄉友人，當天約莫晚上7時許她訪友結束，隻身站在徐匯中學捷運站口等友人開車接送回板橋。不巧遇到蘆洲警分局蘆洲所副所長忻厚成、警員許浩倫巡邏經過，兩警見她一名外籍女性趨前詢問「妳是台灣人嗎？」、「ARC(外僑居留證ALIEN RESIDENT CERTIFICATE )」。