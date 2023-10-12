印尼籍失聯移工藏躲14年 因捷運站口躲雨等友接送被逮
失聯14年的印尼籍移工羅女這個月8日晚上訪友後，站在新北市蘆洲區徐匯中學捷運站等友開車接送回租處，蘆洲警方巡邏經過趨前盤查，赫見是失聯移工將她帶回派出所內偵辦，警詢後依法解送移民署專勤隊收容。
據了解，印尼籍羅姓女子（43歲）2009年持工作簽證抵台，旋即由仲介帶往宜蘭擔任看護工作，羅女沒日沒夜工作卻不時遭雇主施暴，兩個月後某日她趁著夜深人靜，帶著來台時隨身行李偷偷逃離。羅女失聯後靠著同鄉接濟四處躲藏，最後落腳新北市板橋在各大醫院擔任臨時清潔、看護工作，沒想到這一躲就過了14年。
這個月8日她到新北市蘆洲區找同鄉友人，當天約莫晚上7時許她訪友結束，隻身站在徐匯中學捷運站口等友人開車接送回板橋。不巧遇到蘆洲警分局蘆洲所副所長忻厚成、警員許浩倫巡邏經過，兩警見她一名外籍女性趨前詢問「妳是台灣人嗎？」、「ARC(外僑居留證ALIEN RESIDENT CERTIFICATE )」。
怎知，羅女見警跑都沒跑，用流利中文先說一句「沒有」旋即再回「你們是來抓我的嗎？」警一聽應是失聯移工當場帶回派出所，這一查果真是印尼籍失聯移工，警詢後依違反入出國及移民法解送新北市移民署專勤隊收容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言