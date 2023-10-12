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影／高雄7旬翁半夜駕車打瞌睡 直撞號誌桿30年Toyota毀了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

71歲葉姓老翁今天凌晨2時50分許駕車行經高市小港區中山四路，疑因精神不濟打瞌睡，撞上安全島後，車子直撞號誌桿，30年老車的Toyota車頭全毀，葉嚇得臉色蒼白、直冒冷汗，被預防性送醫無大礙。

警方調查，葉姓老翁今天凌晨2時50分許，駕駛有30年車齡的Toyota行經小港區中山四路往南方向行駛，行經民意路口時，疑似駕車打瞌睡，車騎上分隔島後，再撞向號誌桿，車頭整個凹陷毀損。

葉被突如其來的撞擊意外嚇醒，臉色蒼白、直冒冷汗，所幸車毀但人平安，警消獲報趕抵，因葉有頭暈現象，救護員將他預防性送醫，無大礙。後警方施以酒測，無酒駕行為，以一般車禍處理。

71歲葉姓老翁今晨駕車在高市小港區中山四路，疑打瞌睡車子直撞號誌桿，30年Toyota車頭全毀。記者石秀華／翻攝
71歲葉姓老翁今晨駕車在高市小港區中山四路，疑打瞌睡車子直撞號誌桿，30年Toyota車頭全毀。記者石秀華／翻攝
71歲葉姓老翁今晨駕車在高市小港區中山四路，疑打瞌睡車子直撞號誌桿，30年的Toyota車頭全毀。記者石秀華／翻攝
71歲葉姓老翁今晨駕車在高市小港區中山四路，疑打瞌睡車子直撞號誌桿，30年的Toyota車頭全毀。記者石秀華／翻攝

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