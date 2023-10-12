英人單車遊台東「卡卡」 警員即刻救援「揪感心」
一名英籍遊客來台單車旅遊，行經台東都蘭單車出現異狀求助當地警方，雙方經一陣比手畫腳，重、英文穿插溝通下，終於解決問題。警方並送上飲用水，請對方休息後再出發，讓這名外國遊客相當感心。
台東縣警察局成功分局都蘭派出所於日前遇一名英籍外國遊客上門求救。雙方各以不流利的英文及中文比手畫腳溝通，原來該外籍遊客的鏈條卡卡，擔心若不處理會發生事故，於是向派出所請求協助。
警員鄧智鴻在獲知後，立刻尋找合適工具協助對方保養檢修單車，確保功能正常，另還不忘貼心告知對方派出所可供暫時休息並備有飲用水，待其體力恢復後再上路。該外籍遊客相當感謝員警的熱心幫助，最後雙方更合影留念。
成功分局長陳勇誌表示，台東環境優美，向來是所有單車愛好者必來之地。成功分局有鑒於單車騎士中途休憩需求及車子突發性故障維修，於轄內各重要道路沿線之派出所，擺放維修工具及打氣筒，貼心的提供各項服務，歡迎單車騎士們及民眾休憩及使用。
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