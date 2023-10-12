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影／徵才無門檻「僅需自備西裝」 台南2鐵工兼差淪為車手

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

18歲葛姓、20歲劉姓2名男子為台南工地夥伴，待工期間上網求職兼差，發現有投資公司應徵外務經理，僅需一套西裝且遵照公司指示前往指定地點收取投資款項，便可從中抽佣數萬元，昨下午葛、劉與被害人面交300萬元，當場被員警逮捕，這才得知自己淪為詐欺車手究辦。

台南市警一分局德高派出所今年9月底接獲40多歲胡姓男子報案，指遭假投資詐騙。胡表示，在網路上得知投資機會，並加入對方通訊軟體，因對方保證投資穩賺不賠，轉帳匯款98萬、當面交付80萬，前後投入178萬資金給對方投資，事後他發現不對勁，到派出所報案查證，驚覺遇到詐騙集團，派出所立即成立專案小組展開調查。

派出所所長高銀泉昨得知詐騙集團成員已約好胡再次面交300萬元，立即派遣多名警力前往現場周邊埋伏守望，等到下午1時許，見胡與詐團成員面交完成後，立即一擁而上，當場查獲葛、劉2名取款車手，並查扣手機、工作證、契約書、印章等相關證物。

警方調查，葛、劉2名車手是工地鐵工，近日趁工程結束，待工期間上網求職兼差，偶見某投資公司徵才無門檻，僅需一套西裝且遵照公司指示前往指定地點收取投資款項，便可從中獲得數萬元不等佣金，輕鬆入袋。

然而，2人落網後才知淪為詐欺車手，深感懊悔不已。警方訊問後，依涉詐欺罪及洗錢防制法將2人移送台南地檢署偵辦。

葛姓男子待工期間上網求職兼差，偶見某投資公司徵才無門檻，僅需一套西裝且遵照公司指示前往指定地點收取投資款項，淪為詐欺車手，昨天當場被逮。圖／讀者提供
葛姓男子待工期間上網求職兼差，偶見某投資公司徵才無門檻，僅需一套西裝且遵照公司指示前往指定地點收取投資款項，淪為詐欺車手，昨天當場被逮。圖／讀者提供
警方見胡男與詐團成員面交完成後，立即一擁而上，當場查獲葛、劉（右二）2名取款車手。圖／讀者提供
警方見胡男與詐團成員面交完成後，立即一擁而上，當場查獲葛、劉（右二）2名取款車手。圖／讀者提供
詐騙集團食髓知味，昨下午與胡男面交300萬元，警方當場查獲葛、劉2車手，並查扣手機、工作證、契約書、印章等證物。圖／讀者提供
詐騙集團食髓知味，昨下午與胡男面交300萬元，警方當場查獲葛、劉2車手，並查扣手機、工作證、契約書、印章等證物。圖／讀者提供

詐騙集團 車手 台南

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