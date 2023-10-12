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高雄老婦寵兒匯37萬幫搶購iPhone15 警1句話嚇退詐徒
85歲蔡姓老婦人接獲在外地工作的兒子來電，對方謊稱更換手機，噓寒問暖後，表示想搶購數支iPhone15賺價差，想向母親借錢；蔡愛子心切，至銀行匯款37萬至私人帳戶，被行員和警方勸阻，警方和對方通話，詢問「你知道你媽的生日嗎？」詐徒知難而退。
三民二警分局覺民派出所警員郭明正、陳家浚，昨日下午2時許擔服巡邏勤務，接獲大昌二路上銀行行員通報，指有婦人欲臨櫃匯款37萬元至陌生帳戶，疑遭到詐騙，請求警方前往協助。
警方抵達銀行後，蔡姓老婦人（85歲）表示，月前接到外地工作的兒子來電，兒子聲稱更換新電話，要求換line加好友，常對她噓寒問暖，近日兒子表示欲搶購數支最新的蘋果iPhone15手機，再轉賣賺取差價，惟資金不足想向她商借。
蔡婦說，因她愛子心切不疑有他，才到銀行匯款，想幫助兒子；警方了解後，研判蔡遇到典型「猜猜我是誰」假冒親友的詐騙手法。
警方用蔡婦的電話和對方聯繫，開擴音詢問對方「你媽的出生年月日是何時？」歹徒不斷跳針，蔡當下覺得不可思議問「你忘記我的生日了？」由於對方答不出來，警方切斷通訊。
警方告知蔡「她不是你兒子，是詐騙集團」，蔡才恍然大悟，感謝警方及銀員即時攔阻，保住退休金避免損失。
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