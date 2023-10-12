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行經板橋新興橋下突見限高警示 貨櫃車急煞釀翻車
40歲蕭姓男子昨天晚間駕駛1輛貨櫃車，行經新北市板橋區板城路新興橋下時，突然發現新興橋有限高警示，蕭男因貨櫃車過高欲閃避橋梁於是緊急煞車，不料造成車輛失控當場翻覆，車上油料也洩漏一地。板橋警方獲報趕抵發現蕭男並未受傷，經酒測後發現蕭男也未喝酒，貨櫃車翻車確切原因正由警方調查中。
這起事故也造成板橋板城路往台65線交通受阻，車流一度回堵到土城區擺接堡路，且路面上還有貨櫃車洩漏的油料，警方到場後立即交管疏導，並通報清潔隊及拖吊車人員到場處理。最後在晚間10時許才完全排除現場狀況，恢復交通順暢。
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