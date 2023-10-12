影／台中警取締「山道猴」這區開罰110件 飆仔荷包大失血

台中市新社區台21線是通往南投縣埔里鎮的重要道路，受「山道猴」影片影響，山道車流量增多，東勢警分局1個月取締超速違規110件，可處1200元以上，飆仔至少吞下13餘萬元罰鍰。警方統計，該區交通事故發生下降50%，未來台21線將不定期與南投縣警局合作，擴大稽查、喝止飆車歪風。

東勢警分局於上月10日起連續1個月布署警力，在台21線加強交通執法及事故防制，共計取締超速違規110件，可處1200元以上罰鍰；警方指出，若超過規定最高時速40公里，最重可處3萬6千元罰鍰。

另，查處酒後駕車、無照駕駛及其他違規等計23件、通報疑似噪音改裝車計185件，有效遏阻超速飆車、危險駕駛，且噪音車擾民的情況獲得大幅改善。

東勢警分局表示，自從加強取締台21線危險駕車及改裝噪音車後，統計上月份110報案系統，無有接獲民眾報案有危險駕車及改裝噪音車輛情事，另交通事故發生件數下降50%，比上個月有效降低事故發生率。