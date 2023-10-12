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女2年多來深夜狂叩119達1500通挨罰 臨床心理師：孤獨感強烈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義有名34歲女子從2021年12月起至今年8月，2年多共打嘉義市消防局「119」電話，多達1500通，曾1晚打10通以上，報案理由都稱「心情不好」，消防局值勤人員困擾，屢勸不聽，依消防法罰3千元；臨床心理師林姿吟說，有強烈不安全感或孤獨感的人會希望有人互動陪伴，這時家人朋友可能都睡著，唯一安全又能一打就接通的管道可能就只有119了。

消防局說，女子2年多來用5隻不同手機門號，打119電話達1500通，撥打電話時間集中深夜時段，執勤人員耐心詢問是否要救護車，或消防車，女子回說「心情不好」，反問「自己是不是有病」，執勤人員告知行為觸犯消防法。

執勤人員以勸導為主，女子變本加厲，曾經1晚打119超過10通，執勤人員不勝其擾，嚴重影響勤務，多次勸阻，對方還口出惡言，消防局才依修訂前消防法罰3千元，依新法最重裁處新台幣5萬元罰鍰。消防局提醒民眾，惡意撥打119會分散救災救護能量，也易造成真正有需要的民眾無法及時撥通電話進線，延誤救災救護，違法將依法究責。

針對女子行為，臨床心理師林姿吟說，半夜是睡覺時間，無法入眠可能有睡眠障礙。有的人睡不著會追劇或滑手機，有強烈不安全感或孤獨感的人會希望有人互動陪伴，這時家人朋友可能都睡著了，唯一安全又能一打就通可能就只有119了。

沒人互動陪伴會令人心情不好，有時可能又喝酒感覺更空虛，也更無法控制自己行動，電話隨手拿起來就是119，因為所有撥的號碼可能都沒人接或拒接，只有119有責任需要了解來電內容及狀況。但對消防執勤人員很困擾，好心勸導又似乎增強其得到慰藉需求，變本加厲打得更勤。

女子雖有部分病識感，但解決自己困擾的方式就是繼續再打給119，無自傷或傷人即時危險時無法強制就醫，確實也只能先好言相勸，或用罰則來制止她的不當求助方式。建議女子有睡眠障礙先找身心科醫師治療。

嘉義有名34歲女子從2021年12月起至今年8月，2年多共打嘉義市消防局「119」電話，多達1500通，曾1晚打10通以上，報案理由都稱「心情不好」，消防局值勤人員困擾。記者魯永明／翻攝
嘉義有名34歲女子從2021年12月起至今年8月，2年多共打嘉義市消防局「119」電話，多達1500通，曾1晚打10通以上，報案理由都稱「心情不好」，消防局值勤人員困擾。記者魯永明／翻攝

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