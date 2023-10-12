彰化市知名汽車旅館凌晨火警 17名住客驚慌逃出
彰化後火車站一家汽車旅館今天凌晨火警警鈴大作，旅館後方的機房起火，消防局調派人車前往搶救，歷時1個多小時撲滅，由於17名住客已先行緊急疏散，沒有人員傷亡，起火原因由消防局調查中。
位在彰化市辭修路的一家知名汽車旅館，今天凌晨3時許，在旅館後方獨立的機房建築，突然冒出火煙，機房火警警鈴大作，彰化縣消防局接獲報案，出動各式消防車18輛、消防人員45人前往搶救。
火警發生時，17名住客被突然警鈴嚇到，紛紛逃出，並獲得旅館人員的協助疏散，幸好沒有人員傷亡，但也飽 受虛驚。
火警現場是客房後方的3樓水泥鋼筋建築，2樓是倉庫及3樓是機房，消防人員是在3時48分控制火勢，4時23撲滅，經過清查，估計2樓燃燒面積是50平方公尺，3樓30平方公尺。
為記取明揚國際科技公司屏東廠火警造成救災的4名消防人員殉職教訓，彰化縣消防局在今天凌晨執行搶救時，都配備了LED發光繩，以利在黑暗的火場供搶救人員導引，行進及撤退。消防局表示，目前各消防分隊均有配備LED發光繩。
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